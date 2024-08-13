В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма
Два российских вуза вступили в консорциум по изучению буддизма в Улан-Удэ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНа открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
На открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Консорциум по изучению буддизма был расширен на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, в него вошли Забайкальский государственный университет и Восточно-Сибирский государственный институт культуры, передает корреспондент РИА Новости.
На Первом международном форуме пять российских вузов – госуниверситеты Бурятии, Калмыкии и Тувы, буддийский университет "Даши Чойнхорлин" и Агинская буддийская академия – создали Консорциум по изучению буддизма.
Представители консорциума, а также Забайкальского государственного университета и Восточно-Сибирского государственного института культуры подписали документ о вхождении новых членов в консорциум на особой церемонии после открытия форума.
II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Среди участников делегации из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.