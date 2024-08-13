https://ria.ru/20240813/ulan-ude-1965985744.html

В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма

В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма - РИА Новости, 13.08.2024

В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма

Консорциум по изучению буддизма был расширен на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, в него вошли Забайкальский государственный университет и... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:27

2024-08-13T17:27

2024-08-13T17:27

россия

улан-удэ

бангладеш

вузы

буддизм

религия

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УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Консорциум по изучению буддизма был расширен на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, в него вошли Забайкальский государственный университет и Восточно-Сибирский государственный институт культуры, передает корреспондент РИА Новости. На Первом международном форуме пять российских вузов – госуниверситеты Бурятии, Калмыкии и Тувы, буддийский университет "Даши Чойнхорлин" и Агинская буддийская академия – создали Консорциум по изучению буддизма. Представители консорциума, а также Забайкальского государственного университета и Восточно-Сибирского государственного института культуры подписали документ о вхождении новых членов в консорциум на особой церемонии после открытия форума. II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Среди участников делегации из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.

https://ria.ru/20240807/delegatsija-1964666534.html

россия

улан-удэ

бангладеш

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, улан-удэ, бангладеш, вузы, буддизм, религия