Рейтинг@Mail.ru
В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ulan-ude-1965985744.html
В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма
В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма - РИА Новости, 13.08.2024
В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма
Консорциум по изучению буддизма был расширен на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, в него вошли Забайкальский государственный университет и... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:27
2024-08-13T17:27
россия
улан-удэ
бангладеш
вузы
буддизм
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965919603_0:316:3078:2048_1920x0_80_0_0_aa360ffe6cdc4c9bc52cb04cd8c2473f.jpg
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Консорциум по изучению буддизма был расширен на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, в него вошли Забайкальский государственный университет и Восточно-Сибирский государственный институт культуры, передает корреспондент РИА Новости. На Первом международном форуме пять российских вузов – госуниверситеты Бурятии, Калмыкии и Тувы, буддийский университет "Даши Чойнхорлин" и Агинская буддийская академия – создали Консорциум по изучению буддизма. Представители консорциума, а также Забайкальского государственного университета и Восточно-Сибирского государственного института культуры подписали документ о вхождении новых членов в консорциум на особой церемонии после открытия форума. II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Среди участников делегации из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
https://ria.ru/20240807/delegatsija-1964666534.html
россия
улан-удэ
бангладеш
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965919603_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c6e4e5a698743fb0c4ff2bcbc586198.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, улан-удэ, бангладеш, вузы, буддизм, религия
Россия, Улан-Удэ, Бангладеш, Вузы, Буддизм, Религия
В Улан-Удэ расширили консорциум по изучению буддизма

Два российских вуза вступили в консорциум по изучению буддизма в Улан-Удэ

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНа открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
На открытии Международного форума Традиционный буддизм и вызовы современности в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
На открытии Международного форума "Традиционный буддизм и вызовы современности" в Улан-Удэ
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 13 авг – РИА Новости. Консорциум по изучению буддизма был расширен на II Международном буддийском форуме в Улан-Удэ, в него вошли Забайкальский государственный университет и Восточно-Сибирский государственный институт культуры, передает корреспондент РИА Новости.
На Первом международном форуме пять российских вузов – госуниверситеты Бурятии, Калмыкии и Тувы, буддийский университет "Даши Чойнхорлин" и Агинская буддийская академия – создали Консорциум по изучению буддизма.
Представители консорциума, а также Забайкальского государственного университета и Восточно-Сибирского государственного института культуры подписали документ о вхождении новых членов в консорциум на особой церемонии после открытия форума.
II Международный буддийский форум проходит 12-14 августа в Улан-Удэ. Он проводится в преддверии празднования 260-летия образования института Пандито хамбо лам – глав буддийских сообществ в России. Участие в нем принимают представители буддийских религиозных, научных и общественных организаций России и иностранных государств, в которых распространен буддизм. Среди участников делегации из 15 стран, это Бангладеш, Беларусь, Бразилия, Бутан, Вьетнам, Индия, Камбоджа, Китай, Лаос, Монголия, Мьянма, Непал, Таиланд, Шри-Ланка и Япония.
I Международный буддийский форум в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
Делегации из 15 стран приедут на II международный буддийский форум
7 августа, 15:11
 
РоссияУлан-УдэБангладешВузыБуддизмРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала