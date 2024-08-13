https://ria.ru/20240813/ukraina-1966048962.html

СМИ: старшеклассников на Украине будут учить обращению с оружием

СМИ: старшеклассников на Украине будут учить обращению с оружием - РИА Новости, 13.08.2024

СМИ: старшеклассников на Украине будут учить обращению с оружием

Старшеклассники на Украине с сентября в рамках предмета "Защита Украины" будут учиться обращению с оружием, управлять беспилотниками, изучать азы... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T23:28

2024-08-13T23:28

2024-08-13T23:28

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Старшеклассники на Украине с сентября в рамках предмета "Защита Украины" будут учиться обращению с оружием, управлять беспилотниками, изучать азы "информационной войны", пишет украинское издание "Страна". "С сентября старшеклассники будут учить обновленный курс предмета "Защита Украины". Его особенность – единое содержание для всех учащихся, независимо от пола. Им будут прививать навыки обращения с оружием и азы "информационной войны", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". По информации издания, учащиеся десятых классов в рамках предмета "Защита Украины" будут изучать основы управления и планирования, вооружение и военную технику, предусмотрена стрелковая подготовка, ориентирование на местности. "Одиннадцатый класс - больше внимания военным технологиям, информационной войне, медицинской помощи, защите гражданского населения в кризисных условиях. В теоретической части обучения рассматриваются такие темы как "Роль НАТО", "Способы реализовать свой талант в обороне Украины", "Что такое оборонное сознание", "Почему выполнение воинского долга необходимо для национальной и личной безопасности", - пишет страна. Издание отмечает, что в практической части одиннадцатиклассники будут изучать огнестрельное оружие, управление БПЛА, радиообмен, медицинскую помощь и способы ведения боя. Владимир Зеленский 18 июня подписал законопроект о введении на Украине начальной общевойсковой подготовки для учащихся школ и вузов. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 22 мая сообщил, что парламент Украины принял законопроект о введении начальной общевойсковой подготовки вместо допризывной, он предполагает введение предмета "Защита Украины" в учреждениях образования страны.

https://ria.ru/20240813/rada-1965975483.html

https://ria.ru/20240514/pasport-1945842724.html

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нато, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире