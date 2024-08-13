https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035862.html

Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины

Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины - РИА Новости, 13.08.2024

Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины

Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что деньги, потраченные... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T21:08

2024-08-13T21:08

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что деньги, потраченные Вашингтоном на Украину, могли бы помочь решить проблему с дефицитом жилья в США. "Вчера (бывший президента США Дональд) Трамп заявил, что правительство США потратило 250 миллиардов долларов на Украину, и ему нечем похвастаться. На эту сумму правительство США могло бы решить проблему с бездомностью в Америке. Этого достаточно, чтобы заплатить 1 миллиону человек по 250 тысяч долларов. Вместо этого у большинства украинских чиновников теперь есть роскошные автомобили", - написал предприниматель. Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов. Согласно номенклатуре передаваемых вооружений, в него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибра 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240813/rossiya-1966016396.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035126.html

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