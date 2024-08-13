Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины
Дотком: деньги для Украины могли бы решить с проблему жилья в США
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что деньги, потраченные Вашингтоном на Украину, могли бы помочь решить проблему с дефицитом жилья в США.
"Вчера (бывший президента США Дональд) Трамп заявил, что правительство США потратило 250 миллиардов долларов на Украину, и ему нечем похвастаться. На эту сумму правительство США могло бы решить проблему с бездомностью в Америке. Этого достаточно, чтобы заплатить 1 миллиону человек по 250 тысяч долларов. Вместо этого у большинства украинских чиновников теперь есть роскошные автомобили", - написал предприниматель.
Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов. Согласно номенклатуре передаваемых вооружений, в него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибра 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.