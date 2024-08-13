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Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины - РИА Новости, 13.08.2024
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21:08 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035862.html
Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины
Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины - РИА Новости, 13.08.2024
Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины
Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что деньги, потраченные... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:08
2024-08-13T21:08
в мире
украина
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что деньги, потраченные Вашингтоном на Украину, могли бы помочь решить проблему с дефицитом жилья в США. "Вчера (бывший президента США Дональд) Трамп заявил, что правительство США потратило 250 миллиардов долларов на Украину, и ему нечем похвастаться. На эту сумму правительство США могло бы решить проблему с бездомностью в Америке. Этого достаточно, чтобы заплатить 1 миллиону человек по 250 тысяч долларов. Вместо этого у большинства украинских чиновников теперь есть роскошные автомобили", - написал предприниматель. Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов. Согласно номенклатуре передаваемых вооружений, в него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибра 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240813/rossiya-1966016396.html
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в мире, украина, сша, германия
В мире, Украина, США, Германия
Немецкий предприниматель предложил США способ потратить деньги для Украины

Дотком: деньги для Украины могли бы решить с проблему жилья в США

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил в соцсети X, что деньги, потраченные Вашингтоном на Украину, могли бы помочь решить проблему с дефицитом жилья в США.
"Вчера (бывший президента США Дональд) Трамп заявил, что правительство США потратило 250 миллиардов долларов на Украину, и ему нечем похвастаться. На эту сумму правительство США могло бы решить проблему с бездомностью в Америке. Этого достаточно, чтобы заплатить 1 миллиону человек по 250 тысяч долларов. Вместо этого у большинства украинских чиновников теперь есть роскошные автомобили", - написал предприниматель.
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Ранее США выделили новый пакет военной помощи Украине объемом 125 миллионов долларов. Согласно номенклатуре передаваемых вооружений, в него войдут зенитные ракеты Stinger, боеприпасы для РЗСО HIMARS и артиллерии калибра 105 и 155 миллиметров, ракеты с TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4, санитарные машины и боеприпасы для стрелкового оружия. Кроме того, Киев получил оборудование и боеприпасы для осуществления подрывов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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