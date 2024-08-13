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"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 13.08.2024 (обновлено: 23:42 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966035126.html
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 13.08.2024
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине
В США и Европе начинают понимать необходимость завершения украинского конфликта до падения ВСУ, предположил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:07
2024-08-13T23:42
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
европа
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В США и Европе начинают понимать необходимость завершения украинского конфликта до падения ВСУ, предположил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Украина неуклонно теряет позиции на поле боя и несет большие потери. Неясно, как долго это может продолжаться, но возможно, что аналитики в США и Европе начинают осознавать необходимость прекращения войны до того, как украинский проект рухнет", — отметил он.По словам эксперта, очевидно, что Зеленский начинает играть в азартные игры, учитывая ухудшающиеся условия в стране. При этом глава киевского режима сталкивается с такими проблемами, как состояние украинской армии и сопротивление набору новых солдат, пояснил Брайен."Тот факт, что украинцы готовы показать, что они не поддерживают Зеленского, довольно примечателен", — резюмировал аналитик.Ранее во вторник Служба внешней разведки России заявила, что в США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html
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в мире, сша, украина, европа, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, верховная рада украины, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Европа, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

Брайен: в США начали осознавать необходимость завершения конфликта на Украине

© AP Photo / Francisco SecoМогилы погибших украинских военных в Харькове
Могилы погибших украинских военных в Харькове - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Могилы погибших украинских военных в Харькове. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В США и Европе начинают понимать необходимость завершения украинского конфликта до падения ВСУ, предположил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
"Украина неуклонно теряет позиции на поле боя и несет большие потери. Неясно, как долго это может продолжаться, но возможно, что аналитики в США и Европе начинают осознавать необходимость прекращения войны до того, как украинский проект рухнет", — отметил он.
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По словам эксперта, очевидно, что Зеленский начинает играть в азартные игры, учитывая ухудшающиеся условия в стране. При этом глава киевского режима сталкивается с такими проблемами, как состояние украинской армии и сопротивление набору новых солдат, пояснил Брайен.
"Тот факт, что украинцы готовы показать, что они не поддерживают Зеленского, довольно примечателен", — резюмировал аналитик.
Ранее во вторник Служба внешней разведки России заявила, что в США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины.
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Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.
Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЕвропаВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВладимир Зеленский
 
 
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