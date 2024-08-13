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"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине - РИА Новости, 13.08.2024
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине
В США и Европе начинают понимать необходимость завершения украинского конфликта до падения ВСУ, предположил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T21:07
2024-08-13T21:07
2024-08-13T23:42
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В США и Европе начинают понимать необходимость завершения украинского конфликта до падения ВСУ, предположил бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy."Украина неуклонно теряет позиции на поле боя и несет большие потери. Неясно, как долго это может продолжаться, но возможно, что аналитики в США и Европе начинают осознавать необходимость прекращения войны до того, как украинский проект рухнет", — отметил он.По словам эксперта, очевидно, что Зеленский начинает играть в азартные игры, учитывая ухудшающиеся условия в стране. При этом глава киевского режима сталкивается с такими проблемами, как состояние украинской армии и сопротивление набору новых солдат, пояснил Брайен."Тот факт, что украинцы готовы показать, что они не поддерживают Зеленского, довольно примечателен", — резюмировал аналитик.Ранее во вторник Служба внешней разведки России заявила, что в США прорабатывают варианты замены Владимира Зеленского на более управляемую и менее коррумпированную фигуру во главе Украины.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом в вопросе следует поставить точку.Как отмечал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остается Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1966027482.html
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"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине
Брайен: в США начали осознавать необходимость завершения конфликта на Украине