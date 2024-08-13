СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США
Bloomberg: Украина взвешивала несколько сценариев нападения на Россию
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки… прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу", - говорится в публикации.
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По данным собеседников агентства, планирование нападения велось на протяжении некоторого времени "с благословения" президента США Джо Байдена и Евросоюза. В публикации подчеркивается, что западные союзники "благословили" первое военное вторжение на российскую землю со времен Второй мировой войны.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.