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СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966021570.html
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США - РИА Новости, 13.08.2024
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США
Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T19:31
2024-08-13T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
джо байден
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки… прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу", - говорится в публикации. По данным собеседников агентства, планирование нападения велось на протяжении некоторого времени "с благословения" президента США Джо Байдена и Евросоюза. В публикации подчеркивается, что западные союзники "благословили" первое военное вторжение на российскую землю со времен Второй мировой войны. При этом, как отмечается в материале, союзники по НАТО считают маловероятным, что ВСУ удастся закрепиться на территории России. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
https://ria.ru/20240813/kuleba--1966020776.html
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в мире, россия, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины, нато, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, НАТО, Евросоюз
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США

Bloomberg: Украина взвешивала несколько сценариев нападения на Россию

© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки… прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу", - говорится в публикации.
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План Зеленского провалился
Вчера, 08:00
По данным собеседников агентства, планирование нападения велось на протяжении некоторого времени "с благословения" президента США Джо Байдена и Евросоюза. В публикации подчеркивается, что западные союзники "благословили" первое военное вторжение на российскую землю со времен Второй мировой войны.
При этом, как отмечается в материале, союзники по НАТО считают маловероятным, что ВСУ удастся закрепиться на территории России.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДжо БайденВооруженные силы УкраиныНАТОЕвросоюз
 
 
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