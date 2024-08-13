https://ria.ru/20240813/ukraina-1966021570.html

СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США

СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США - РИА Новости, 13.08.2024

СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США

Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T19:31

2024-08-13T19:31

2024-08-13T19:31

специальная военная операция на украине

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джо байден

вооруженные силы украины

нато

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Украина рассматривала несколько сценариев внезапного нападения на Россию, получив "благословение" руководства США и Евросоюза на первое вторжение на российскую территорию со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. "Знакомый с планированием западный чиновник сообщил, что Украина взвешивала несколько возможностей для атаки… прежде чем на прошлой неделе вторглась через границу", - говорится в публикации. По данным собеседников агентства, планирование нападения велось на протяжении некоторого времени "с благословения" президента США Джо Байдена и Евросоюза. В публикации подчеркивается, что западные союзники "благословили" первое военное вторжение на российскую землю со времен Второй мировой войны. При этом, как отмечается в материале, союзники по НАТО считают маловероятным, что ВСУ удастся закрепиться на территории России. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

https://ria.ru/20240813/kuleba--1966020776.html

https://ria.ru/20240813/medvedev-1966019581.html

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в мире, россия, украина, сша, джо байден, вооруженные силы украины, нато, евросоюз