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На Украине за сутки задержали 15 человек, пытавшихся выехать в Румынию - РИА Новости, 13.08.2024
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18:09 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ukraina-1966004570.html
На Украине за сутки задержали 15 человек, пытавшихся выехать в Румынию
На Украине за сутки задержали 15 человек, пытавшихся выехать в Румынию - РИА Новости, 13.08.2024
На Украине за сутки задержали 15 человек, пытавшихся выехать в Румынию
Украинские пограничники за минувшие сутки задержали 15 человек, которые незаконно пытались выехать с Украины в Румынию, сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T18:09
2024-08-13T18:09
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Украинские пограничники за минувшие сутки задержали 15 человек, которые незаконно пытались выехать с Украины в Румынию, сообщает во вторник пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы. "За прошедшие сутки пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда задержали очередных нарушителей границы, которые собирались вне пунктов пропуска попасть в Румынию… Всего… пограничники… задержали 15 нарушителей границы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*. По данным погранслужбы, в отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении. Как сообщало в декабре 2023 года украинское ведомство, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, румыния
В мире, Украина, Румыния
На Украине за сутки задержали 15 человек, пытавшихся выехать в Румынию

Украинские пограничники задержали 15 человек, пытавшихся выехать в Румынию

© Фото : Западное региональное управление Госпогранслужбы УкраиныМужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию
Мужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Украинские пограничники за минувшие сутки задержали 15 человек, которые незаконно пытались выехать с Украины в Румынию, сообщает во вторник пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
"За прошедшие сутки пограничники отделения "Богдан" Мукачевского отряда задержали очередных нарушителей границы, которые собирались вне пунктов пропуска попасть в Румынию… Всего… пограничники… задержали 15 нарушителей границы", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*.
© Фото : Западное региональное управление Госпогранслужбы УкраиныМужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию
Мужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины
Мужчины, задержанные пограничниками при попытке выехать с Украины в Румынию
По данным погранслужбы, в отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении.
Как сообщало в декабре 2023 года украинское ведомство, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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