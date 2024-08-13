https://ria.ru/20240813/ukraina-1965998553.html
Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский
Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский - РИА Новости, 13.08.2024
Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский
Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область, такие террористические действия говорят о том, что Киев выбрал путь эскалации, заявил первый заместитель... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:54
2024-08-13T17:54
2024-08-13T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
дмитрий полянский
оон
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cd6202d8f90e10c0320e7e81859c3ad.jpg
ООН, 13 авг – РИА Новости. Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область, такие террористические действия говорят о том, что Киев выбрал путь эскалации, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Несомненно, это (попытка вторжения в Курскую область – ред.) шаг, о котором Украина будет горько сожалеть", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева. Полянский при этом отметил, что атака украинских военных на Курскую область – лучшее опровержение всем нашим международным партнерам, "которые утверждали, что киевский режим склоняется к мирному разрешению украинского кризиса": "ответ был дан, и это явный выбор в пользу эскалации и военных действий". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html
https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html
https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_ae47b7b574f147abe0e68ae1f7eb03bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, россия, украина, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины
Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский
Полянский: Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область