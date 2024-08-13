https://ria.ru/20240813/ukraina-1965998553.html

Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский

Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский - РИА Новости, 13.08.2024

Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский

Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область, такие террористические действия говорят о том, что Киев выбрал путь эскалации, заявил первый заместитель... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:54

2024-08-13T17:54

2024-08-13T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

украина

дмитрий полянский

оон

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785765091_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5cd6202d8f90e10c0320e7e81859c3ad.jpg

ООН, 13 авг – РИА Новости. Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область, такие террористические действия говорят о том, что Киев выбрал путь эскалации, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Несомненно, это (попытка вторжения в Курскую область – ред.) шаг, о котором Украина будет горько сожалеть", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева. Полянский при этом отметил, что атака украинских военных на Курскую область – лучшее опровержение всем нашим международным партнерам, "которые утверждали, что киевский режим склоняется к мирному разрешению украинского кризиса": "ответ был дан, и это явный выбор в пользу эскалации и военных действий". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html

https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html

https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, россия, украина, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины