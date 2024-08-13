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Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965998553.html
Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский
Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский - РИА Новости, 13.08.2024
Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский
Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область, такие террористические действия говорят о том, что Киев выбрал путь эскалации, заявил первый заместитель... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:54
2024-08-13T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
россия
украина
дмитрий полянский
оон
вооруженные силы украины
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ООН, 13 авг – РИА Новости. Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область, такие террористические действия говорят о том, что Киев выбрал путь эскалации, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Несомненно, это (попытка вторжения в Курскую область – ред.) шаг, о котором Украина будет горько сожалеть", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева. Полянский при этом отметил, что атака украинских военных на Курскую область – лучшее опровержение всем нашим международным партнерам, "которые утверждали, что киевский режим склоняется к мирному разрешению украинского кризиса": "ответ был дан, и это явный выбор в пользу эскалации и военных действий". Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html
https://ria.ru/20240813/zashita-1965977101.html
https://ria.ru/20240808/oon-1965044951.html
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в мире, курская область, россия, украина, дмитрий полянский, оон, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Россия, Украина, Дмитрий Полянский, ООН, Вооруженные силы Украины
Украина пожалеет о вылазке в Курскую область, заявил Полянский

Полянский: Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 авг – РИА Новости. Украина горько пожалеет о вылазке в Курскую область, такие террористические действия говорят о том, что Киев выбрал путь эскалации, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Несомненно, это (попытка вторжения в Курскую область – ред.) шаг, о котором Украина будет горько сожалеть", – сказал российский дипломат в ходе неформального заседания СБ ООН по преступлениям Киева.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Зеленского предупредили о смертельных ошибках в Курской области
Вчера, 16:22
Полянский при этом отметил, что атака украинских военных на Курскую область – лучшее опровержение всем нашим международным партнерам, "которые утверждали, что киевский режим склоняется к мирному разрешению украинского кризиса": "ответ был дан, и это явный выбор в пользу эскалации и военных действий".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
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На защиту Курской области встала вся страна, заявил врио губернатора
Вчера, 16:54
Как сообщило 13 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 2 030 военнослужащих, 35 танков и 31 бронетранспортер.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пожар на месте атаки БПЛА со стороны ВСУ на территорию завода в Коренево Курской области - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
В ООН не могут понять, кто виновен в нападении на Курскую область
8 августа, 20:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьРоссияУкраинаДмитрий ПолянскийООНВооруженные силы Украины
 
 
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