https://ria.ru/20240813/ukraina-1965988306.html
В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО
В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО - РИА Новости, 13.08.2024
В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО
Руководство ВСУ допустило оплошность, в результате которой ВС России уничтожили их самый мощный истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:22
2024-08-13T17:22
2024-08-13T19:03
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
су-27
полтавская область
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965907125_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3ba4c2f6aee8d2c6b7dcb01eaee9ff0e.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Руководство ВСУ допустило оплошность, в результате которой ВС России уничтожили их самый мощный истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine."На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на авиабазе в Миргороде был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины. <…> Ожидается, что руководство Вооруженных сил Украины подвергнется критике за то, что оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет", — говорится в материале.Отмечается, что российский баллистический ракетный комплекс "Искандер-М" особенно успешно уничтожает дорогостоящие украинские и союзные военные объекты. При этом в статье признается, что Су-27 — самый мощный истребитель, стоящий на вооружении ВВС Украины."Однако попытки использовать эти истребители для борьбы с российскими самолетами в воздушном бою неизменно заканчивались большими потерями", — резюмирует автор публикации.Ранее во вторник Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области.
https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html
https://ria.ru/20240813/spetsoperatsiya-1965965372.html
украина
полтавская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965907125_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c26ead448671c0ef9f42d0765b42a8c5.jpg
Удар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области
Минобороны показало видео удара "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области, в результате которого был уничтожен украинский Су-27
2024-08-13T17:22
true
PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, су-27, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-27, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО
MWM: руководство ВСУ оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет Су-27