https://ria.ru/20240813/ukraina-1965988306.html

В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО

В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО - РИА Новости, 13.08.2024

В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО

Руководство ВСУ допустило оплошность, в результате которой ВС России уничтожили их самый мощный истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:22

2024-08-13T17:22

2024-08-13T19:03

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су-27

полтавская область

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Руководство ВСУ допустило оплошность, в результате которой ВС России уничтожили их самый мощный истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine."На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на авиабазе в Миргороде был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины. <…> Ожидается, что руководство Вооруженных сил Украины подвергнется критике за то, что оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет", — говорится в материале.Отмечается, что российский баллистический ракетный комплекс "Искандер-М" особенно успешно уничтожает дорогостоящие украинские и союзные военные объекты. При этом в статье признается, что Су-27 — самый мощный истребитель, стоящий на вооружении ВВС Украины."Однако попытки использовать эти истребители для борьбы с российскими самолетами в воздушном бою неизменно заканчивались большими потерями", — резюмирует автор публикации.Ранее во вторник Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области.

https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html

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Удар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области Минобороны показало видео удара "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области, в результате которого был уничтожен украинский Су-27 2024-08-13T17:22 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, вооруженные силы украины, су-27, полтавская область, вооруженные силы рф