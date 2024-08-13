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В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:22 13.08.2024 (обновлено: 19:03 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965988306.html
В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО
В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО - РИА Новости, 13.08.2024
В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО
Руководство ВСУ допустило оплошность, в результате которой ВС России уничтожили их самый мощный истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T17:22
2024-08-13T19:03
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
су-27
полтавская область
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Руководство ВСУ допустило оплошность, в результате которой ВС России уничтожили их самый мощный истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine."На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на авиабазе в Миргороде был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины. &lt;…&gt; Ожидается, что руководство Вооруженных сил Украины подвергнется критике за то, что оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет", — говорится в материале.Отмечается, что российский баллистический ракетный комплекс "Искандер-М" особенно успешно уничтожает дорогостоящие украинские и союзные военные объекты. При этом в статье признается, что Су-27 — самый мощный истребитель, стоящий на вооружении ВВС Украины."Однако попытки использовать эти истребители для борьбы с российскими самолетами в воздушном бою неизменно заканчивались большими потерями", — резюмирует автор публикации.Ранее во вторник Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области.
https://ria.ru/20240813/kurskaya_oblast-1965969220.html
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Удар "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области
Минобороны показало видео удара "Искандером" по аэродрому Миргород в Полтавской области, в результате которого был уничтожен украинский Су-27
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украина, вооруженные силы украины, су-27, полтавская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, Су-27, Полтавская область, Вооруженные силы РФ
В США заметили страшную деталь о руководстве ВСУ на кадрах из зоны СВО

MWM: руководство ВСУ оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет Су-27

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Руководство ВСУ допустило оплошность, в результате которой ВС России уничтожили их самый мощный истребитель Су-27, пишет Military Watch Magazine.
"На кадрах, опубликованных 13 августа, видно, как на авиабазе в Миргороде был уничтожен один из немногих оставшихся истребителей Су-27 ВВС Украины. <…> Ожидается, что руководство Вооруженных сил Украины подвергнется критике за то, что оно вновь оставило уязвимым свой самый ценный боевой самолет", — говорится в материале.
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Отмечается, что российский баллистический ракетный комплекс "Искандер-М" особенно успешно уничтожает дорогостоящие украинские и союзные военные объекты. При этом в статье признается, что Су-27 — самый мощный истребитель, стоящий на вооружении ВВС Украины.
"Однако попытки использовать эти истребители для борьбы с российскими самолетами в воздушном бою неизменно заканчивались большими потерями", — резюмирует автор публикации.
Ранее во вторник Минобороны опубликовало кадры объективного контроля, на которых уничтожается в режиме реального времени самолет Су-27 Воздушных сил Украины на аэродроме Миргород в Полтавской области.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныСу-27Полтавская областьВооруженные силы РФ
 
 
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