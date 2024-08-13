Экс-посол США в России пессимистично смотрит на будущее Украины
Экс-посол США Салливан пессимистично смотрит на будущее Украины
© AP Photo / Pavel GolovkinЭкс-посол США в России Джон Салливан
© AP Photo / Pavel Golovkin
Экс-посол США в России Джон Салливан. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бывший американский посол в РФ Джон Салливан заявил в интервью журналу Foreign Policy, что пессимистично смотрит на будущее Украины.
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"Он (конфликт на Украине) не закончится капитуляцией (президента РФ Владимира) Путина... Я пессимистично смотрю на будущее Украины", - отметил он.
По мнению бывшего посла, стороны не стремятся к переговорам, что может завести ситуацию в тупик.
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"Тупиковая ситуация - это лучшее, на что мы можем надеяться в обозримом будущем", - подчеркнул Салливан.
Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
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