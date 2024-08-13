https://ria.ru/20240813/ukraina-1965984568.html

Экс-посол США в России пессимистично смотрит на будущее Украины

Экс-посол США в России пессимистично смотрит на будущее Украины - РИА Новости, 13.08.2024

Экс-посол США в России пессимистично смотрит на будущее Украины

Бывший американский посол в РФ Джон Салливан заявил в интервью журналу Foreign Policy, что пессимистично смотрит на будущее Украины. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T17:10

2024-08-13T17:10

2024-08-13T18:00

россия

украина

донецкая народная республика

джон салливан

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Бывший американский посол в РФ Джон Салливан заявил в интервью журналу Foreign Policy, что пессимистично смотрит на будущее Украины. "Он (конфликт на Украине) не закончится капитуляцией (президента РФ Владимира) Путина... Я пессимистично смотрю на будущее Украины", - отметил он. По мнению бывшего посла, стороны не стремятся к переговорам, что может завести ситуацию в тупик. "Тупиковая ситуация - это лучшее, на что мы можем надеяться в обозримом будущем", - подчеркнул Салливан. Президент РФ Владимир Путин в июне выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, которые без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965825801.html

https://ria.ru/20240809/kiev-1965051884.html

россия

украина

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россия, украина, донецкая народная республика, джон салливан