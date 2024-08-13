Киев по-хамски ответил Минску на заявления о прилетах украинских БПЛА
Тихий: Киев не видит целесообразности реагировать на заявления Минска о БПЛА
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий по-хамски ответил Минску на заявления в связи с прилетом украинских БПЛА в Белоруссию, заявив, что Киев не видит целесообразности реагировать на них.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее сообщил, что 9 августа над территорией республики были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими коллегами над территорией России. Глава государства назвал это провокацией, заметив, что "без ответа любые провокации не останутся". Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Лукашенко дал указание усилить группировку войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях на юге республики, где она граничит с Украиной.
"Мы выдели эти заявления, тщательно их изучили и анализируем, не видим особой целесообразности реагировать. <…> Мы призываем не нагнетать эти антиукраинские настроения и не создавать впечатление каких-то угроз, которых нет. Будем дальше следить за действиями и заявлениями Белоруссии и будем соответствующим образом на них реагировать", — сказал Тихий на брифинге, который транслировал МИД Украины на своей странице в соцсети Facebook*.
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