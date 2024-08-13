https://ria.ru/20240813/ukraina-1965938344.html

"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине

"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине - РИА Новости, 13.08.2024

"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине

Вытеснение ВСУ из Курской области приведет к ослаблению позиций Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:37

2024-08-13T14:37

2024-08-13T22:07

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

курская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

киев

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вытеснение ВСУ из Курской области приведет к ослаблению позиций Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Politeka"."Это будет означать, что мы потеряли значительные резервы, наиболее боеспособные и качественные, мы не достигли политического эффекта, и в период высокой фазы американских выборов мы войдем в ситуацию, когда Россия наступает, еще более ослабленными, имея более худшие перспективы", — отметил он.По словам эксперта, начало боевых действий в курском приграничье было очень рискованным шагом киевского режима, который фактически "поставил на кон все".Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/soskin-1966013893.html

https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html

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