"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине
Бортник: ситуация в Курской области ослабит Украину перед выборами в США
© РИА НовостиВ Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов
© РИА Новости
В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вытеснение ВСУ из Курской области приведет к ослаблению позиций Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Politeka".
"Это будет означать, что мы потеряли значительные резервы, наиболее боеспособные и качественные, мы не достигли политического эффекта, и в период высокой фазы американских выборов мы войдем в ситуацию, когда Россия наступает, еще более ослабленными, имея более худшие перспективы", — отметил он.
По словам эксперта, начало боевых действий в курском приграничье было очень рискованным шагом киевского режима, который фактически "поставил на кон все".
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.