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"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:37 13.08.2024 (обновлено: 22:07 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965938344.html
"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине
"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине - РИА Новости, 13.08.2024
"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине
Вытеснение ВСУ из Курской области приведет к ослаблению позиций Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:37
2024-08-13T22:07
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
курская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
киев
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вытеснение ВСУ из Курской области приведет к ослаблению позиций Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Politeka"."Это будет означать, что мы потеряли значительные резервы, наиболее боеспособные и качественные, мы не достигли политического эффекта, и в период высокой фазы американских выборов мы войдем в ситуацию, когда Россия наступает, еще более ослабленными, имея более худшие перспективы", — отметил он.По словам эксперта, начало боевых действий в курском приграничье было очень рискованным шагом киевского режима, который фактически "поставил на кон все".Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/soskin-1966013893.html
https://ria.ru/20240813/zelenskiy-1966023422.html
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безопасность, украина, россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, киев, валерий герасимов, владимир путин, сша, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Киев, Валерий Герасимов, Владимир Путин, США, Следственный комитет России (СК РФ)
"Значительные резервы": на Украине испугались ситуации в Курщине

Бортник: ситуация в Курской области ослабит Украину перед выборами в США

© РИА НовостиВ Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов
В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости
В Курскую область организована доставка дополнительных сил и средств для наращивания группировки войск и формирования резервов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Вытеснение ВСУ из Курской области приведет к ослаблению позиций Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Politeka".
"Это будет означать, что мы потеряли значительные резервы, наиболее боеспособные и качественные, мы не достигли политического эффекта, и в период высокой фазы американских выборов мы войдем в ситуацию, когда Россия наступает, еще более ослабленными, имея более худшие перспективы", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Крах режима": в Киеве заговорили о начале конца Зеленского
Вчера, 18:36
По словам эксперта, начало боевых действий в курском приграничье было очень рискованным шагом киевского режима, который фактически "поставил на кон все".
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Горит в огне": слова Зеленского о Курской области вызвали гнев в Сети
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФКиевВалерий ГерасимовВладимир ПутинСШАСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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