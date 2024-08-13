https://ria.ru/20240813/ukraina-1965929268.html

NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными

NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными - РИА Новости, 13.08.2024

NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными

Предложения президента России Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:14

2024-08-13T14:14

2024-08-13T16:21

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украина

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владимир путин

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными, пишет газета The New York Times. "Путин уже готовится к победе. Его <...> предложение, согласно которому за Россией остается <...> территория, а Украине запрещается вступать в НАТО, <...> — наиболее реалистичный сценарий", — говорится в статье.По мнению автора публикации, победа находится в пределах досягаемости Путина вне зависимости от того, кто возглавит США после предстоящих выборов. Вашингтон же лишился репутации оплота Запада, который может гарантировать союзникам защиту, резюмировалось в материале.Накануне российский лидер заявил, что своей атакой на Курскую область киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но, подчеркнул президент, нельзя вести речь о диалоге с теми, кто без разбора наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал Путину начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965908272.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965805280.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

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россия, украина, курская область, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, сша, валерий герасимов