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NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными - РИА Новости, 13.08.2024
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14:14 13.08.2024 (обновлено: 16:21 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965929268.html
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными - РИА Новости, 13.08.2024
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
Предложения президента России Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными, пишет газета The New York Times. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T14:14
2024-08-13T16:21
россия
украина
курская область
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
в мире
сша
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными, пишет газета The New York Times. "Путин уже готовится к победе. Его &lt;...&gt; предложение, согласно которому за Россией остается &lt;...&gt; территория, а Украине запрещается вступать в НАТО, &lt;...&gt; — наиболее реалистичный сценарий", — говорится в статье.По мнению автора публикации, победа находится в пределах досягаемости Путина вне зависимости от того, кто возглавит США после предстоящих выборов. Вашингтон же лишился репутации оплота Запада, который может гарантировать союзникам защиту, резюмировалось в материале.Накануне российский лидер заявил, что своей атакой на Курскую область киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но, подчеркнул президент, нельзя вести речь о диалоге с теми, кто без разбора наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре. Нападение на Курскую областьУтром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал Путину начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965908272.html
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965805280.html
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россия
украина
курская область
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россия, украина, курская область, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, в мире, сша, валерий герасимов
Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, В мире, США, Валерий Герасимов
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными

NYT сочла предложения Путина самыми реалистичными для урегулирования на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными, пишет газета The New York Times.
"Путин уже готовится к победе. Его <...> предложение, согласно которому за Россией остается <...> территория, а Украине запрещается вступать в НАТО, <...> — наиболее реалистичный сценарий", — говорится в статье.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского
Вчера, 13:20

В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по Украине. Так, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Киев должен объявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

По мнению автора публикации, победа находится в пределах досягаемости Путина вне зависимости от того, кто возглавит США после предстоящих выборов.
Вашингтон же лишился репутации оплота Запада, который может гарантировать союзникам защиту, резюмировалось в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Зеленский заявил о новых планах против России
12 августа, 20:34
Накануне российский лидер заявил, что своей атакой на Курскую область киевский режим пытается улучшить переговорные позиции в будущем, но, подчеркнул президент, нельзя вести речь о диалоге с теми, кто без разбора наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Нападение на Курскую область

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал Путину начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Суджа" наносит ответный удар Украине
Вчера, 08:00
 
РоссияУкраинаКурская областьВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныВ миреСШАВалерий Герасимов
 
 
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