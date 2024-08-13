NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
NYT сочла предложения Путина самыми реалистичными для урегулирования на Украине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Предложения президента России Владимира Путина по по урегулированию конфликта на Украине кажутся наиболее реалистичными, пишет газета The New York Times.
"Путин уже готовится к победе. Его <...> предложение, согласно которому за Россией остается <...> территория, а Украине запрещается вступать в НАТО, <...> — наиболее реалистичный сценарий", — говорится в статье.
В июне Путин выступил с новыми мирными предложениями по Украине. Так, Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых российских регионов. Кроме того, Киев должен объявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
По мнению автора публикации, победа находится в пределах досягаемости Путина вне зависимости от того, кто возглавит США после предстоящих выборов.
Вашингтон же лишился репутации оплота Запада, который может гарантировать союзникам защиту, резюмировалось в материале.
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