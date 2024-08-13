https://ria.ru/20240813/ukraina-1965925428.html

В ВСУ растет тревога из-за решения ВС России по ДНР, заявили на Западе

В ВСУ растет тревога из-за решения ВС России по ДНР, заявили на Западе - РИА Новости, 13.08.2024

В ВСУ растет тревога из-за решения ВС России по ДНР, заявили на Западе

На Украине удивлены тем, что Россия не перебросила войска из Донбасса в Курскую область, считает британский аналитик Александр Меркурис. Своим мнением он... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:05

2024-08-13T14:05

2024-08-13T17:07

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. На Украине удивлены тем, что Россия не перебросила войска из Донбасса в Курскую область, считает британский аналитик Александр Меркурис. Своим мнением он поделился в своем блоге на YouTube. "Нет никаких признаков, что российская армия перебросила резервы из Донбасса (в Курскую область - Прим.ред) <...> и сейчас из-за этого растет тревога у некоторых украинских военных чиновников", — сказал он. Эксперт отметил, что даже среди самых ярых сторонников Украины есть очень много тех, кто сомневается относительно перспектив атаки ВСУ на Курскую область.Накануне президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965894477.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965862873.html

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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, россия