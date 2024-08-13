https://ria.ru/20240813/ukraina-1965917246.html

Посол России в ФРГ осудил применение Киевом оружия в Курской области

Посол России в ФРГ осудил применение Киевом оружия в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Посол России в ФРГ осудил применение Киевом оружия в Курской области

Поставки Украине западных вооружений, в том числе из Германии, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права и лишь используются киевским... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:49

2024-08-13T13:49

2024-08-13T13:49

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 13 авг - РИА Новости. Поставки Украине западных вооружений, в том числе из Германии, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права и лишь используются киевским режимом для совершения преступлений, говорится в комментарии посла РФ в ФРГ Сергея Нечаева, опубликованном во вторник на сайте дипмиссии. "Поставки западных вооружений, в том числе из ФРГ, не имеют ничего общего с соблюдением норм международного права. Они лишь служат орудием преступлений киевского режима", - заявил посол, говоря о применении ВСУ немецкого оружия против мирных граждан в Курской области. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240809/pomosch-1965107532.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965545654.html

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россия, украина, германия, вооруженные силы украины, нато