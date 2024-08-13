Рейтинг@Mail.ru
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 13.08.2024 (обновлено: 13:25 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965908272.html
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского
Победа Киева в конфликте "не просто недостижима, она невероятна", только мир может спасти Украину, которую медленно, но верно убивают "диктатор" Владимир... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:20
2024-08-13T13:25
в мире
украина
владимир зеленский
чей боуз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f79a4ca07b52dc63edcf1640d3b57a1b.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Победа Киева в конфликте "не просто недостижима, она невероятна", только мир может спасти Украину, которую медленно, но верно убивают "диктатор" Владимир Зеленский и его хозяева в НАТО, заявил ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз на своей странице в социальной сети X. "Диктатор Зеленский и его хозяева в НАТО медленно, но верно убивают Украину. Воображаемая "победа" над Россией не только совершенно недостижима, но она невероятна. Только мир может спасти Украину, и не от России, а от НАТО", - написал журналист. Этим постом Боуз прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что смертность на Украине втрое превышает уровень рождаемости. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить самое большее 35 миллионов человек. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
https://ria.ru/20240813/ssha-1965858602.html
https://ria.ru/20240812/napadenie-1965816054.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958679655_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_d0a20274de13127d018c65d2b2e88457.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, чей боуз, нато
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Чей Боуз, НАТО
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского

Журналист Боуз: диктатор Зеленский и НАТО медленно убивают Украину

© AP Photo / Jose Luis MaganaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Jose Luis Magana
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Победа Киева в конфликте "не просто недостижима, она невероятна", только мир может спасти Украину, которую медленно, но верно убивают "диктатор" Владимир Зеленский и его хозяева в НАТО, заявил ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
"Диктатор Зеленский и его хозяева в НАТО медленно, но верно убивают Украину. Воображаемая "победа" над Россией не только совершенно недостижима, но она невероятна. Только мир может спасти Украину, и не от России, а от НАТО", - написал журналист.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В СВР заявили о намерении США дискредитировать Зеленского
Вчера, 09:33
Этим постом Боуз прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что смертность на Украине втрое превышает уровень рождаемости.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить самое большее 35 миллионов человек.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
Американский сенатор похвалил Зеленского за нападение на Курскую область
12 августа, 22:44
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийЧей БоузНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала