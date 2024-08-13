https://ria.ru/20240813/ukraina-1965908272.html

На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского

На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского - РИА Новости, 13.08.2024

На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского

Победа Киева в конфликте "не просто недостижима, она невероятна", только мир может спасти Украину, которую медленно, но верно убивают "диктатор" Владимир... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T13:20

2024-08-13T13:20

2024-08-13T13:25

в мире

украина

владимир зеленский

чей боуз

нато

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Победа Киева в конфликте "не просто недостижима, она невероятна", только мир может спасти Украину, которую медленно, но верно убивают "диктатор" Владимир Зеленский и его хозяева в НАТО, заявил ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз на своей странице в социальной сети X. "Диктатор Зеленский и его хозяева в НАТО медленно, но верно убивают Украину. Воображаемая "победа" над Россией не только совершенно недостижима, но она невероятна. Только мир может спасти Украину, и не от России, а от НАТО", - написал журналист. Этим постом Боуз прокомментировал ранее появившуюся информацию о том, что смертность на Украине втрое превышает уровень рождаемости. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить самое большее 35 миллионов человек. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки. Экс-премьер Николай Азаров в январе заявлял, что население Украины по сравнению с 2014 годом сократилось в два с половиной раза.

https://ria.ru/20240813/ssha-1965858602.html

https://ria.ru/20240812/napadenie-1965816054.html

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в мире, украина, владимир зеленский, чей боуз, нато