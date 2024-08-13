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Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 13.08.2024 (обновлено: 12:50 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965895473.html
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.08.2024
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:40
2024-08-13T12:50
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
f-16
россия
апты алаудинов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Нам про эти F-16 рассказывают и рассказывают. Ну, хорошо, прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть", - сказал он.Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.
https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html
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украина, вооруженные силы украины, f-16, россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16, Россия, Апты Алаудинов
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: отправленные Киеву F-16 будут уничтожены

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
«
"Нам про эти F-16 рассказывают и рассказывают. Ну, хорошо, прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть", - сказал он.
Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"Знаем их еще с училища". Что в российской армии говорят об F-16
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныF-16РоссияАпты Алаудинов
 
 
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