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Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.08.2024
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:40
2024-08-13T12:40
2024-08-13T12:50
специальная военная операция на украине
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апты алаудинов
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Нам про эти F-16 рассказывают и рассказывают. Ну, хорошо, прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть", - сказал он.Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.
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украина, вооруженные силы украины, f-16, россия, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины, F-16, Россия, Апты Алаудинов
Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны
Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: отправленные Киеву F-16 будут уничтожены