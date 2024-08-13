https://ria.ru/20240813/ukraina-1965895473.html

Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны

Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны - РИА Новости, 13.08.2024

Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены, заявили в Минобороны

Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:40

2024-08-13T12:40

2024-08-13T12:50

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

f-16

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апты алаудинов

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Отправленные на Украину F-16 будут уничтожены так же, как и другие самолеты ВСУ, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1"."Нам про эти F-16 рассказывают и рассказывают. Ну, хорошо, прилетят эти F-16, и мы сожжем так же, как и другие самолеты, которые у них есть", - сказал он.Ранее журнал Economist сообщил, что Украина 31 июля получила первые 10 из 79 F-16, которые обещали поставить США. Газета Telegraph писала, что эти истребители уже использовались ВВС Украины в качестве средства ПВО.

https://ria.ru/20240812/istrebiteli-1965215072.html

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украина, вооруженные силы украины, f-16, россия, апты алаудинов