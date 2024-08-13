https://ria.ru/20240813/ukraina-1965894477.html

Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России

Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России - РИА Новости, 13.08.2024

Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России

Офицер ВСУ с позывным Алекс обратился к украинцам из-за тяжелого положение дел на Покровском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua". "Все очень... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T12:34

2024-08-13T12:34

2024-08-13T12:34

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Офицер ВСУ с позывным Алекс обратился к украинцам из-за тяжелого положение дел на Покровском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua". "Все очень грустно, без преувеличения... Даже в многих СМИ никому нафиг не сдался тот Покровский и другие направления..." — сказал он. Офицер призвал трезво оценивать ситуацию по всему фронту, потому что потом будет больно и заявил, что российские военные активно наступают. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965886327.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина