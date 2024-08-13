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Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965894477.html
Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России
Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России - РИА Новости, 13.08.2024
Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России
Офицер ВСУ с позывным Алекс обратился к украинцам из-за тяжелого положение дел на Покровском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua". "Все очень... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:34
2024-08-13T12:34
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Офицер ВСУ с позывным Алекс обратился к украинцам из-за тяжелого положение дел на Покровском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua". "Все очень грустно, без преувеличения... Даже в многих СМИ никому нафиг не сдался тот Покровский и другие направления..." — сказал он. Офицер призвал трезво оценивать ситуацию по всему фронту, потому что потом будет больно и заявил, что российские военные активно наступают. Накануне президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965886327.html
https://ria.ru/20240813/polsha-1965865483.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина
Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России

Офицер ВСУ заявил, что на Покровском направлении все очень грустно

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Офицер ВСУ с позывным Алекс обратился к украинцам из-за тяжелого положение дел на Покровском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua".

"Все очень грустно, без преувеличения... Даже в многих СМИ никому нафиг не сдался тот Покровский и другие направления..." — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области
11:54
Офицер призвал трезво оценивать ситуацию по всему фронту, потому что потом будет больно и заявил, что российские военные активно наступают.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
СМИ раскрыли нового "участника" операции ВСУ в Курской области
10:06
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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