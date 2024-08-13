Офицер ВСУ обратился к украинцам с требованием из-за России
Офицер ВСУ заявил, что на Покровском направлении все очень грустно
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Офицер ВСУ с позывным Алекс обратился к украинцам из-за тяжелого положение дел на Покровском направлении, его слова приводит издание "Страна.ua".
"Все очень грустно, без преувеличения... Даже в многих СМИ никому нафиг не сдался тот Покровский и другие направления..." — сказал он.
"Все очень грустно, без преувеличения... Даже в многих СМИ никому нафиг не сдался тот Покровский и другие направления..." — сказал он.
Офицер призвал трезво оценивать ситуацию по всему фронту, потому что потом будет больно и заявил, что российские военные активно наступают.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что темпы наступления российских вооруженных сил на всей линии соприкосновения после событий в Курской области не только не снизились, а наоборот увеличились в 1,5 раза.