https://ria.ru/20240813/ukraina-1965886327.html

Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области

Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области

Владимир Зеленский атакой на Курскую область хочет заставить Запад усилить поддержку, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии для немецкого издания РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:54

2024-08-13T11:54

2024-08-13T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

германия

владимир зеленский

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область хочет заставить Запад усилить поддержку, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии для немецкого издания Focus. "Судя по всему, это информационная операция, цель которой - произвести впечатление на украинцев и оживить ослабевающую поддержку Запада..." — говорится в публикации. По мнению полковника, этот план Зеленского ждет провал. "Трудно понять, почему дорогостоящее оборудование отправляется в Россию для уничтожения. <...> В худшем случае это отчаянный поступок, не имеющий никаких перспектив на успех", — добавил он. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/polsha-1965865483.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965862873.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965848413.html

курская область

германия

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в мире, курская область, германия, владимир зеленский