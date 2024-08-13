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Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:54 13.08.2024 (обновлено: 13:10 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965886327.html
Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области
Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области
Владимир Зеленский атакой на Курскую область хочет заставить Запад усилить поддержку, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии для немецкого издания РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T11:54
2024-08-13T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
германия
владимир зеленский
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область хочет заставить Запад усилить поддержку, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии для немецкого издания Focus. "Судя по всему, это информационная операция, цель которой - произвести впечатление на украинцев и оживить ослабевающую поддержку Запада..." — говорится в публикации. По мнению полковника, этот план Зеленского ждет провал. "Трудно понять, почему дорогостоящее оборудование отправляется в Россию для уничтожения. &lt;...&gt; В худшем случае это отчаянный поступок, не имеющий никаких перспектив на успех", — добавил он. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/polsha-1965865483.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965862873.html
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в мире, курская область, германия, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Германия, Владимир Зеленский
Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области

Focus: Зеленский атакой на Курскую область хочет оживить поддержку Запада

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область хочет заставить Запад усилить поддержку, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии для немецкого издания Focus.

"Судя по всему, это информационная операция, цель которой - произвести впечатление на украинцев и оживить ослабевающую поддержку Запада..." — говорится в публикации.
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По мнению полковника, этот план Зеленского ждет провал.

"Трудно понять, почему дорогостоящее оборудование отправляется в Россию для уничтожения. <...> В худшем случае это отчаянный поступок, не имеющий никаких перспектив на успех", — добавил он.

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
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В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьГерманияВладимир Зеленский
 
 
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