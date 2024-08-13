Генерал сделал неприятное для Зеленского заявление о Курской области
Focus: Зеленский атакой на Курскую область хочет оживить поддержку Запада
© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владимир Зеленский атакой на Курскую область хочет заставить Запад усилить поддержку, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в комментарии для немецкого издания Focus.
"Судя по всему, это информационная операция, цель которой - произвести впечатление на украинцев и оживить ослабевающую поддержку Запада..." — говорится в публикации.
"Судя по всему, это информационная операция, цель которой - произвести впечатление на украинцев и оживить ослабевающую поддержку Запада..." — говорится в публикации.
По мнению полковника, этот план Зеленского ждет провал.
"Трудно понять, почему дорогостоящее оборудование отправляется в Россию для уничтожения. <...> В худшем случае это отчаянный поступок, не имеющий никаких перспектив на успех", — добавил он.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
"Трудно понять, почему дорогостоящее оборудование отправляется в Россию для уничтожения. <...> В худшем случае это отчаянный поступок, не имеющий никаких перспектив на успех", — добавил он.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.