https://ria.ru/20240813/ukraina-1965862873.html

На Западе заметили важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ

На Западе заметили важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ - РИА Новости, 13.08.2024

На Западе заметили важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ

Российские военные не замедлили продвижения на фронте, несмотря на атаки ВСУ на Курскую область, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "И все это в РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:50

2024-08-13T09:50

2024-08-13T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912601864_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f78742621c2e4a2428d7e73f35c3cf36.jpg

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные не замедлили продвижения на фронте, несмотря на атаки ВСУ на Курскую область, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. "И все это в то время, как продвижение России на Востоке ускоряется", — отметил Боуз. Журналист раскритиковал Владимира Зеленского за безумную операцию в Курской области, отметив, что российские военные активно уничтожают технику украинской армии. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965848413.html

https://ria.ru/20240813/polsha-1965865483.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, россия, украина