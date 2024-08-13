На Западе заметили важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ
Журналист Боуз заявил об ускорении продвижения ВС РФ на востоке Украины
Артиллеристы вооруженных сил РФ. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Российские военные не замедлили продвижения на фронте, несмотря на атаки ВСУ на Курскую область, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"И все это в то время, как продвижение России на Востоке ускоряется", — отметил Боуз.
"И все это в то время, как продвижение России на Востоке ускоряется", — отметил Боуз.
Журналист раскритиковал Владимира Зеленского за безумную операцию в Курской области, отметив, что российские военные активно уничтожают технику украинской армии.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.