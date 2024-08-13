https://ria.ru/20240813/ukraina-1965853630.html

Украина превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР

Украина превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР - РИА Новости, 13.08.2024

Украина превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР

Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:17

2024-08-13T09:17

2024-08-13T09:31

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Как представляется, пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" - легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской "верхушке", Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы. Единственная реальная основа для переговоров, неоднократно озвученная президентом России Путиным, при этом неизменна. Остался бы предмет для разговора", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире