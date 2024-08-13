https://ria.ru/20240813/ukraina-1965853630.html
Украина превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР
Украина превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР - РИА Новости, 13.08.2024
Украина превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР
Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:17
2024-08-13T09:17
2024-08-13T09:31
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы, говорится в заявлении пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."Как представляется, пока американцы занимаются поисками "черной кошки в черной комнате" - легитимного вменяемого политика в постмайданной украинской "верхушке", Украина медленно, но верно превращается в "черную дыру" Европы. Единственная реальная основа для переговоров, неоднократно озвученная президентом России Путиным, при этом неизменна. Остался бы предмет для разговора", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240813/plan-1965775331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире, Специальная военная операция на Украине
Украина превращается в "черную дыру" Европы, заявили в СВР
СВР: Украина медленно, но верно превращается в черную дыру Европы