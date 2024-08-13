https://ria.ru/20240813/ukraina-1965848413.html

"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Украинское наступление (в Курской области -... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:53

2024-08-13T08:53

2024-08-13T10:07

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Украинское наступление (в Курской области - Прим.ред) не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили..." — сказал он. Эксперт добавил, что российские военные теперь имеют определенную инициативу и постепенно берут ситуацию под контроль. За последние сутки маятник качнулся в сторону России, отметил Меркурис. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.

https://ria.ru/20240813/polsha-1965865483.html

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в мире, курская область, вооруженные силы украины, россия