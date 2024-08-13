"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
Аналитик Меркурис заявил, что ВСУ попали в ловушку в Курской области
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Украинское наступление (в Курской области - Прим.ред) не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили..." — сказал он.
"Украинское наступление (в Курской области - Прим.ред) не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили..." — сказал он.
Эксперт добавил, что российские военные теперь имеют определенную инициативу и постепенно берут ситуацию под контроль. За последние сутки маятник качнулся в сторону России, отметил Меркурис.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.