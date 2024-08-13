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"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:53 13.08.2024 (обновлено: 10:07 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965848413.html
"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области
ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Украинское наступление (в Курской области -... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:53
2024-08-13T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. "Украинское наступление (в Курской области - Прим.ред) не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили..." — сказал он. Эксперт добавил, что российские военные теперь имеют определенную инициативу и постепенно берут ситуацию под контроль. За последние сутки маятник качнулся в сторону России, отметил Меркурис. Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
https://ria.ru/20240813/polsha-1965865483.html
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в мире, курская область, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Вооруженные силы Украины, Россия
"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

Аналитик Меркурис заявил, что ВСУ попали в ловушку в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкУничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
Перейти в медиабанк
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. ВСУ попали в ловушку в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

"Украинское наступление (в Курской области - Прим.ред) не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили..." — сказал он.
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Эксперт добавил, что российские военные теперь имеют определенную инициативу и постепенно берут ситуацию под контроль. За последние сутки маятник качнулся в сторону России, отметил Меркурис.

Утром 6 августа подразделения украинской армии попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как заявил Владимир Путин, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу в том числе по гражданским целям.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера. СК возбудил уголовные дела, в частности о теракте и убийствах. Следователи устанавливают личности украинских военных, отдававших и исполнявших приказы об ударах по гражданским объектам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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