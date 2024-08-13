https://ria.ru/20240813/ukraina-1965836148.html

Киевские власти вывозят заводы из Запорожья, заявил Рогов

Киевские власти вывозят заводы из Запорожья, заявил Рогов - РИА Новости, 13.08.2024

Киевские власти вывозят заводы из Запорожья, заявил Рогов

Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов оккупированного ими города Запорожья в регионы Западной Украины, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T05:24

2024-08-13T05:24

2024-08-13T05:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов оккупированного ими города Запорожья в регионы Западной Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов города Запорожья, временно оккупированного украинскими боевиками", - сказал Рогов. По его словам, заводы перевозятся в регионы Западной Украины, подконтрольные режиму Владимира Зеленского. "Людям предлагается в принудительной форме уволиться или перебраться туда, без каких-либо возможностей там нормально обустроиться и с высочайшими ценами на аренду жилья", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240813/kherson-1965829275.html

https://ria.ru/20240812/ukraina-1965592421.html

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в мире, россия, запорожье, запорожская область, владимир рогов, владимир зеленский, украина