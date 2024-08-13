https://ria.ru/20240813/ukraina-1965833532.html

Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта

Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта - РИА Новости, 13.08.2024

Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T04:32

2024-08-13T04:32

2024-08-13T06:28

в мире

украина

дональд трамп

сша

германия

илон маск

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта."У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — сообщил экс-президент.Одновременно с этим экс-президент признал мощь российской армии, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, а также победу России над Наполеоном.Трамп также назвал президента России Владимира Путина "хорошим переговорщиком" и осудил "глупость" действующего президента США Джо Байдена, допустившего саму возможность вступления Украины в НАТО.

https://ria.ru/20240730/tramp-1963032836.html

украина

сша

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в мире, украина, дональд трамп, сша, германия, илон маск