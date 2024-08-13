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Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта - РИА Новости, 13.08.2024
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04:32 13.08.2024 (обновлено: 06:28 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965833532.html
Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта
Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:32
2024-08-13T06:28
в мире
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта."У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — сообщил экс-президент.Одновременно с этим экс-президент признал мощь российской армии, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, а также победу России над Наполеоном.Трамп также назвал президента России Владимира Путина "хорошим переговорщиком" и осудил "глупость" действующего президента США Джо Байдена, допустившего саму возможность вступления Украины в НАТО.
https://ria.ru/20240730/tramp-1963032836.html
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в мире, украина, дональд трамп, сша, германия, илон маск
В мире, Украина, Дональд Трамп, США, Германия, Илон Маск
Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта

Трамп признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта

© AP Photo / Andrew HarnikКандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску признал, что у Украины не хватает военнослужащих для продолжения конфликта.
"У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться", — сообщил экс-президент.
Одновременно с этим экс-президент признал мощь российской армии, напомнив про победу Советского Союза над фашистской Германией, а также победу России над Наполеоном.
Трамп также назвал президента России Владимира Путина "хорошим переговорщиком" и осудил "глупость" действующего президента США Джо Байдена, допустившего саму возможность вступления Украины в НАТО.
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В миреУкраинаДональд ТрампСШАГерманияИлон Маск
 
 
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