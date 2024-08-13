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Экс-посол в России заявил, что Украина останется приоритетом для США

Экс-посол в России заявил, что Украина останется приоритетом для США - РИА Новости, 13.08.2024

Экс-посол в России заявил, что Украина останется приоритетом для США

Украина останется приоритетом для США независимо от исхода предстоящих президентских выборов, уверен бывший американский посол в России Джон Салливан. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T02:22

2024-08-13T02:22

2024-08-13T02:22

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Украина останется приоритетом для США независимо от исхода предстоящих президентских выборов, уверен бывший американский посол в России Джон Салливан. "Независимо от политических инстинктов новой администрации, война на Украине будет оставаться приоритетом для нее, независимо от того, кто станет президентом - Трамп или Харрис", - заявил он в интервью телеканалу CNN. Экс-глава американской дипмиссии в Москве также предположил, что в случае возвращения в Белый дом бывшего президента США Дональда Трампа Вашингтон будет нацелен на прекращение военных действий без признания потери Киевом бывших территорий. Кроме того, Салливан отметил, что возможная администрация Трампа также продолжит поставлять оружие на Украину в виде "соглашения о ленд-лизе". "Существует множество спекуляций о том, что сделает президент Трамп, но я бы держал в голове одну вещь - он не любит проигрывать. И если его будут воспринимать как человека, который потерял Украину, это не будет хорошо для него", - подчеркнул экс-дипломат. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Дональд Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Камала Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240807/rossiya-1964513860.html

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, джон салливан, камала харрис, нато