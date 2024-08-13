https://ria.ru/20240813/ukraina-1965825801.html

В США заявили, что Украина перешла "красную линию" в Курской области

В США заявили, что Украина перешла "красную линию" в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024

В США заявили, что Украина перешла "красную линию" в Курской области

Украина перешла "красную линию" при нападении на территорию Курской области, но президент РФ Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T01:46

2024-08-13T01:46

2024-08-13T01:46

специальная военная операция на украине

россия

украина

курская область

владимир путин

джон салливан

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Украина перешла "красную линию" при нападении на территорию Курской области, но президент РФ Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько это возможно, чтобы выдавить ВСУ с российских земель, считает бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN. "Возможно, что так. Россияне могли посчитать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой, как они называют, серьезной провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы", - заявил он, отвечая на вопрос, перешли ли ВСУ черту в своих действиях. Салливан также добавил, что ждет от Путина "настолько решительной реакции, насколько это возможно", с целью вытеснить ВСУ с территории РФ. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

https://ria.ru/20240812/gagin-1965808826.html

россия

украина

курская область

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россия, украина, курская область, владимир путин, джон салливан, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, в мире