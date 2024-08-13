https://ria.ru/20240813/ukraina-1965825801.html
В США заявили, что Украина перешла "красную линию" в Курской области
В США заявили, что Украина перешла "красную линию" в Курской области - РИА Новости, 13.08.2024
В США заявили, что Украина перешла "красную линию" в Курской области
Украина перешла "красную линию" при нападении на территорию Курской области, но президент РФ Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T01:46
2024-08-13T01:46
2024-08-13T01:46
специальная военная операция на украине
россия
украина
курская область
владимир путин
джон салливан
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_bc35e33fb47781b0a9dab027f1cf829c.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Украина перешла "красную линию" при нападении на территорию Курской области, но президент РФ Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько это возможно, чтобы выдавить ВСУ с российских земель, считает бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN. "Возможно, что так. Россияне могли посчитать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой, как они называют, серьезной провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы", - заявил он, отвечая на вопрос, перешли ли ВСУ черту в своих действиях. Салливан также добавил, что ждет от Путина "настолько решительной реакции, насколько это возможно", с целью вытеснить ВСУ с территории РФ. Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
https://ria.ru/20240812/gagin-1965808826.html
россия
украина
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964428416_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09f6b4c7c6ace9671e8779e5d979d805.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, курская область, владимир путин, джон салливан, валерий герасимов, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Курская область, Владимир Путин, Джон Салливан, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
ВАШИНГТОН, 13 авг - РИА Новости. Украина перешла "красную линию" при нападении на территорию Курской области, но президент РФ Владимир Путин будет действовать настолько решительно, насколько это возможно, чтобы выдавить ВСУ с российских земель, считает бывший посол США в России Джон Салливан в интервью телеканалу CNN.
"Возможно, что так. Россияне могли посчитать, что Соединенные Штаты были замешаны в этой, как они называют, серьезной провокации или террористическом акте, и что это своего рода красная линия, которую перешли украинцы", - заявил он, отвечая на вопрос, перешли ли ВСУ черту в своих действиях.
Салливан также добавил, что ждет от Путина "настолько решительной реакции, насколько это возможно", с целью вытеснить ВСУ с территории РФ.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщило 12 августа Минобороны РФ, украинские войска за все время боевых действий на курском направлении потеряли более 1,6 тысячи военнослужащих, 32 танка и 23 бронетранспортера.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева
, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.