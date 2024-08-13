https://ria.ru/20240813/ukraina-1965824977.html

В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима

В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима - РИА Новости, 13.08.2024

В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что киевские власти, добиваясь разрешения бить западным оружием... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T01:20

2024-08-13T01:20

2024-08-13T01:20

специальная военная операция на украине

россия

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владимир зеленский

нато

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что киевские власти, добиваясь разрешения бить западным оружием вглубь России, идут ва-банк, проявляя свою звериную фашистскую сущность. Ранее Владимир Зеленский заявил, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Он поручил министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий на использование западного дальнобойного оружия. "Выпрашивая у партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации, киевский главарь планирует соединить получаемые разведданные с дальнобойными средствами поражения. Киев пошел ва-банк, он готов на все. В этом и проявляется звериная фашистская сущность киевского режима", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, киевский режим все сильнее втягивает в войну с Россией США и страны НАТО. "НАТОвская авиация дальней радиолокационной разведки уже давно сканирует не только Крымский полуостров, но и другие российские регионы на глубину до 500 километров и передает картинку в генштаб ВСУ", - сказал Ивлев. По его словам, на практике, в отличие от заявлений, ВСУ бьют ракетно-бомбовыми ударами по городам и селам, убивая мирных граждан России.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html

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россия, сша, леонид ивлев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире, украина