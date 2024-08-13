Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965824977.html
В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима
В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима - РИА Новости, 13.08.2024
В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что киевские власти, добиваясь разрешения бить западным оружием... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T01:20
2024-08-13T01:20
специальная военная операция на украине
россия
сша
леонид ивлев
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:74:1280:794_1920x0_80_0_0_37f8f1177b50062852cada29d9fb9c56.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что киевские власти, добиваясь разрешения бить западным оружием вглубь России, идут ва-банк, проявляя свою звериную фашистскую сущность. Ранее Владимир Зеленский заявил, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Он поручил министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий на использование западного дальнобойного оружия. "Выпрашивая у партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации, киевский главарь планирует соединить получаемые разведданные с дальнобойными средствами поражения. Киев пошел ва-банк, он готов на все. В этом и проявляется звериная фашистская сущность киевского режима", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, киевский режим все сильнее втягивает в войну с Россией США и страны НАТО. "НАТОвская авиация дальней радиолокационной разведки уже давно сканирует не только Крымский полуостров, но и другие российские регионы на глубину до 500 километров и передает картинку в генштаб ВСУ", - сказал Ивлев. По его словам, на практике, в отличие от заявлений, ВСУ бьют ракетно-бомбовыми ударами по городам и селам, убивая мирных граждан России.
https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html
https://ria.ru/20240812/zelenskiy-1965809825.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964334286_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7288f1628ead004b615bfa9c6c12de97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, леонид ивлев, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Леонид Ивлев, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире, Украина
В Госдуме заявили о звериной фашистской сущности киевского режима

Депутат Ивлев: Киев идет ва-банк, пытаясь бить западным оружием вглубь России

© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской областиПоследствия обстрела города Суджа в Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области
Последствия обстрела города Суджа в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что киевские власти, добиваясь разрешения бить западным оружием вглубь России, идут ва-банк, проявляя свою звериную фашистскую сущность.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что собрался добиться разрешения бить западным оружием вглубь России. Он поручил министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий на использование западного дальнобойного оружия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
За террористической атакой в Курской области стоят США
10 августа, 08:00
"Выпрашивая у партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для ударов по территории Российской Федерации, киевский главарь планирует соединить получаемые разведданные с дальнобойными средствами поражения. Киев пошел ва-банк, он готов на все. В этом и проявляется звериная фашистская сущность киевского режима", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, киевский режим все сильнее втягивает в войну с Россией США и страны НАТО.
"НАТОвская авиация дальней радиолокационной разведки уже давно сканирует не только Крымский полуостров, но и другие российские регионы на глубину до 500 километров и передает картинку в генштаб ВСУ", - сказал Ивлев.
По его словам, на практике, в отличие от заявлений, ВСУ бьют ракетно-бомбовыми ударами по городам и селам, убивая мирных граждан России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
"На смерть": Зеленский высказался о Курской области и получил жесткий ответ
Вчера, 21:19
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЛеонид ИвлевВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныГосдума РФВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала