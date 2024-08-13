https://ria.ru/20240813/ukraina-1965822223.html

Американские сенаторы призвали НАТО принять Украину в альянс

Американские сенаторы призвали НАТО принять Украину в альянс - РИА Новости, 13.08.2024

Американские сенаторы призвали НАТО принять Украину в альянс

Американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь заявили, что Украине необходимо вступить в НАТО уже в текущем году, и призвали страны альянса направить... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T00:18

2024-08-13T00:18

2024-08-13T00:18

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Американские сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блюменталь заявили, что Украине необходимо вступить в НАТО уже в текущем году, и призвали страны альянса направить Киеву соответствующее приглашение. "Мы призываем НАТО направить приглашение Украине для вступление в НАТО уже в этом году, тем самым воплотив в жизнь то, что, по утверждениям (стран-членов НАТО – ред.), было неизбежным", - говорится в заявлении Грэма* и Блюменталя, обнародованном по итогам их визита на Украину. Конгрессмены выразили уверенность в том, что дальнейшая поддержка Украины отвечает коренным интересам США. В этой связи законодатели пообещали сделать "все возможное", чтобы обеспечить выделение для Киева дополнительной военной помощи. "Наряду с этим, под руководством сенатора Блюменталя мы внесем на рассмотрение законопроект "Stand With Ukraine", когда Сенат вновь соберется в сентябре. Эта двухпартийная инициатива призвана систематизировать двустороннее соглашение о безопасности, заключенное администрацией президента (США Джо) Байдена и Украиной в июле", - сообщили американские конгрессмены. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20240810/ataka-1965272158.html

https://ria.ru/20240808/evrosoyuz-1964769204.html

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в мире, украина, россия, сша, ричард блюменталь, сергей лавров, нато