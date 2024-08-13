https://ria.ru/20240813/ukraina-1965816448.html

"Суджа" наносит ответный удар Украине

"Суджа" наносит ответный удар Украине - РИА Новости, 13.08.2024

"Суджа" наносит ответный удар Украине

В Курской области наши войска продолжают операцию по ликвидации крупной группировки украинских боевиков, которые, судя по направлениям нанесения ударов, очень... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:00

2024-08-13T08:01

специальная военная операция на украине

аналитика

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В Курской области наши войска продолжают операцию по ликвидации крупной группировки украинских боевиков, которые, судя по направлениям нанесения ударов, очень хотели захватить газоизмерительную станцию "Суджа", а в идеальном сценарии — еще и повредить Курскую АЭС. При этом чем дольше на курской земле гремят выстрелы, тем сильнее проявляется результат, на который вряд ли рассчитывали киевские террористы, планировавшие нападение на мирные села.Financial Times пишет, что европейские газовые операторы, наблюдая в прямом эфире рев непрерывной канонады возле ГИС "Суджа", стали резко отзывать заявки на резервирование мощностей в украинских подземных газовых хранилищах. Часть представителей операторов, с которыми удалось пообщаться журналистам, в качестве причины назвали более неконкурентные цены на хранение газа. Вторая часть опрошенных оказалась более откровенной и призналась, что европейские компании боятся нанесения Россией ответных ударов возмездия, что фактически сделает накопленные запасы недоступными, то есть операторы потеряют дважды — и вложенные деньги, и само голубое топливо.Созвучным аккордом звучат и сводки с крупнейшей европейской энергетической биржи TTF, где газ за последние сутки прыжком преодолел отметку в 460 долларов за тысячу кубометров, что стало самым высоким показателем с декабря прошлого года. С той лишь критической оговоркой, что зима — это традиционно высокий сезон спроса на энергоносители в связи с холодами, а лето столь же традиционно считается периодом массовой распродажи. Ежегодно в период с июня по август страны-импортеры в рамках плановой подготовки к отопительному сезону проводят оптовые закупки газа, причем в ПХГ закачиваются максимально возможные объемы, чтобы купировать внезапные осенние заморозки. Как показала практика, теперь в список причин можно еще записать неуправляемый украинский трансграничный терроризм.Следует отметить, что с первого же дня вторжения на российскую территорию западная пресса, даже находящаяся под тотальным контролем и расстрельной цензурой, сидела, набрав в рот воды, а скупые публикации пошли лишь на второй-третий день. Все тематические статьи и очерки отличала предельно сдержанная, если не сказать, скептическая оценка возможных перспектив достижения поставленных целей.Это наталкивает на целый ряд мыслей.Судя по реакции на происходящее, попытки взять под вооруженный контроль вопрос прокачки газа, стали для Евросоюза внезапной и неожиданной оплеухой. Не нужно быть прорицателем, чтобы понять, что в случае успеха просроченный Зеленский и его команда военных преступников планируют шантажировать обе стороны газовой торговли. От Москвы наверняка бы потребовали что-то вроде "освобождения оккупированных территорий Украины", а вот с ЕС разговор был бы иным. Если вспомнить, что на противоположном конце трубы российский газ ждут такие страны, как Германия, Австрия, Венгрия и Словакия, то расклад сразу становится ясен. Первые две с первых дней поставляют Киеву оружие и военные припасы, но почему бы не потребовать еще больше? Здесь, как в старом советском анекдоте: хочешь — вступай в колхоз, а не хочешь — корову заберем.В случае с Будапештом и Братиславой, критически зависимых от российского транзита, это позволило бы выключить их негативный фактор в структуре Евросоюза. При необходимости посредством прямого шантажа. В пользу этой теории говорит ранее перекрытый транзит нефти по магистрали "Дружба", причем Киев на уровне офиса президента признал, что сделано это умышленно, с целью нанести как можно больший вред Венгрии.Напомним, что в начале июня министр иностранных дел Петр Сийярто озвучил текущие размеры зависимости страны от поставок российских энергоресурсов. Благодаря импорту с востока, Венгрия закрывает порядка 70 процентов потребности в нефти (около 59 миллионов баррелей) и 80 процентов внутреннего потребления газа (8,5 миллиарда кубометров в год).Контролирующий газовую и нефтяную трубу из России будет в прямом смысле держать Виктора Орбана и Роберта Фицо за горло.Но даже если предположить, что наши допущения неверны и военная составляющая в происходящем не играет главную скрипку, то на поверхность всплывают сугубо рыночные механизмы и реакции.Представитель Axpo Holding AG, крупнейшей энергетической компании Швейцарии, в разговоре с журналистами Financial Times, сообщил, что, конечно, основной причиной отказа от хранения газа в западноукраинских ПХГ является боязнь ракетного удара со стороны России. Они не могут уничтожить газ, находящийся в естественных подземных пустотах, но запросто могут аннигилировать наземные технические сооружения, восстановление которых также будет под вопросом ввиду угрозы повторных атак.Помимо этого, стали сказываться долгосрочные последствия боевых действий на Украине и тотальных антироссийских санкций со стороны Европы. Все тот же швейцарский энергетик говорит, что в прошлые годы предлагаемые Украиной 10-12 миллиардов кубометров хранилищ были выгодны по причине низких ставок страхования.Механизм прокачки газа сложнее, чем его себе представляет обыватель. Помимо оплаты продукции и стоимости транзита, требуется еще получение страховки от частных банков, покрывающих возможные убытки в случае наступления форс-мажора. И если в прошлом году размер страховки был приемлемым, то в 2024-ом на каждый евро за хранение нужно привлечь пять евро гарантийных обязательств. Соответствующие банки же, прикидывая вероятность ракетных приветов со стороны России, рисковать своими деньгами не спешат.Комплекс этих процессов сделал украинский газовый "склад" опасным и малоприбыльным, так как в прошлом году использование местных ПХГ позволяло операторам экономить до 20 долларов на производстве одного мегаватт-часа электричества. Текущим летом, принимая во внимание среднюю стоимость в 45-50 долларов за мегаватт, эта разница практически обнулилась.По оценке швейцарского аналитика, Украина недополучит как минимум двести миллионов евро. По всем прочим оценкам, Киев получит несколько измочаленных в хлам бригад, проседающий на других направлениях фронт и статус неуправляемого террориста, причем даже внутри ЕС. Орбан и Фицо приложат к этому все возможные усилия.

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https://ria.ru/20240812/volonter-1965555707.html

https://ria.ru/20240812/kurskaya_oblast-1965777329.html

https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html

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Сергей Савчук https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/14/1779155453_0:22:854:876_100x100_80_0_0_3a6dabe839b00d228db561c8c83518cf.jpg

аналитика