https://ria.ru/20240813/uchitel-1965868817.html
На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию
На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию - РИА Новости, 13.08.2024
На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию
Свердловский областной суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:31
2024-08-13T10:31
2024-08-13T12:54
происшествия
первоуральск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка, сообщает пресс-служба инстанции. "Свердловский областной суд вынес приговор преподавателю музыки Евгению Полежаеву. По совокупности преступлений Полежаеву назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. В суде отметили, что потерпевшими стали 22 ребенка. В пресс-службе инстанции РИА Новости уточнили, что свою вину мужчина признал, а в его деле более сотни эпизодов сексуальных насильственных действий.Также помимо срока фигуранту запрещено будет заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с детьми, 18 лет и в течение десяти лет запрещено заниматься администрированием сайтов. Кроме того, потерпевшим Полежаев должен будет выплатить более 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.Как добавили в прокуратуре региона, мужчина – житель городского округа Первоуральска, обвинялся по нескольким тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, использование лица с целью изготовления порноматериалов и нарушение неприкосновенности частной жизни. По уточнению прокуратуры, мужчина летом 2018 года, а также с марта 2021 года по декабрь 2022 года совершил против 22 потерпевших насильственные действия против половой свободы с использованием их беспомощного состояния, а также изготовил порнографические материалы. Гособвинение просило для него 24 года колонии.
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первоуральск
свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, первоуральск, свердловская область
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область
На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию
Учитель музыки из Первоуральска получил 23 года колонии за насилие над 22 детьми
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости.
Свердловский областной суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка, сообщает пресс-служба
инстанции.
"Свердловский областной суд вынес приговор преподавателю музыки Евгению Полежаеву. По совокупности преступлений Полежаеву назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
В суде отметили, что потерпевшими стали 22 ребенка. В пресс-службе инстанции РИА Новости уточнили, что свою вину мужчина признал, а в его деле более сотни эпизодов сексуальных насильственных действий.
Также помимо срока фигуранту запрещено будет заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с детьми, 18 лет и в течение десяти лет запрещено заниматься администрированием сайтов. Кроме того, потерпевшим Полежаев должен будет выплатить более 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.
Как добавили в прокуратуре региона, мужчина – житель городского округа Первоуральска
, обвинялся по нескольким тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, использование лица с целью изготовления порноматериалов и нарушение неприкосновенности частной жизни.
По уточнению прокуратуры, мужчина летом 2018 года, а также с марта 2021 года по декабрь 2022 года совершил против 22 потерпевших насильственные действия против половой свободы с использованием их беспомощного состояния, а также изготовил порнографические материалы. Гособвинение просило для него 24 года колонии.