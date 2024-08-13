https://ria.ru/20240813/uchitel-1965868817.html

На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию

На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию - РИА Новости, 13.08.2024

На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию

Свердловский областной суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка,... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T10:31

2024-08-13T10:31

2024-08-13T12:54

происшествия

первоуральск

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка, сообщает пресс-служба инстанции. "Свердловский областной суд вынес приговор преподавателю музыки Евгению Полежаеву. По совокупности преступлений Полежаеву назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. В суде отметили, что потерпевшими стали 22 ребенка. В пресс-службе инстанции РИА Новости уточнили, что свою вину мужчина признал, а в его деле более сотни эпизодов сексуальных насильственных действий.Также помимо срока фигуранту запрещено будет заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с детьми, 18 лет и в течение десяти лет запрещено заниматься администрированием сайтов. Кроме того, потерпевшим Полежаев должен будет выплатить более 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.Как добавили в прокуратуре региона, мужчина – житель городского округа Первоуральска, обвинялся по нескольким тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, использование лица с целью изготовления порноматериалов и нарушение неприкосновенности частной жизни. По уточнению прокуратуры, мужчина летом 2018 года, а также с марта 2021 года по декабрь 2022 года совершил против 22 потерпевших насильственные действия против половой свободы с использованием их беспомощного состояния, а также изготовил порнографические материалы. Гособвинение просило для него 24 года колонии.

https://ria.ru/20231002/trener-1899983557.html

https://ria.ru/20240808/mtshsh-1964808531.html

первоуральск

свердловская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, первоуральск, свердловская область