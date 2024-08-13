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На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию - РИА Новости, 13.08.2024
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10:31 13.08.2024 (обновлено: 12:54 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/uchitel-1965868817.html
На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию
На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию - РИА Новости, 13.08.2024
На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию
Свердловский областной суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T10:31
2024-08-13T12:54
происшествия
первоуральск
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка, сообщает пресс-служба инстанции. "Свердловский областной суд вынес приговор преподавателю музыки Евгению Полежаеву. По совокупности преступлений Полежаеву назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении. В суде отметили, что потерпевшими стали 22 ребенка. В пресс-службе инстанции РИА Новости уточнили, что свою вину мужчина признал, а в его деле более сотни эпизодов сексуальных насильственных действий.Также помимо срока фигуранту запрещено будет заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с детьми, 18 лет и в течение десяти лет запрещено заниматься администрированием сайтов. Кроме того, потерпевшим Полежаев должен будет выплатить более 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.Как добавили в прокуратуре региона, мужчина – житель городского округа Первоуральска, обвинялся по нескольким тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, использование лица с целью изготовления порноматериалов и нарушение неприкосновенности частной жизни. По уточнению прокуратуры, мужчина летом 2018 года, а также с марта 2021 года по декабрь 2022 года совершил против 22 потерпевших насильственные действия против половой свободы с использованием их беспомощного состояния, а также изготовил порнографические материалы. Гособвинение просило для него 24 года колонии.
https://ria.ru/20231002/trener-1899983557.html
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первоуральск
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происшествия, первоуральск, свердловская область
Происшествия, Первоуральск, Свердловская область
На Урале учитель музыки получил 23 года колонии за педофилию

Учитель музыки из Первоуральска получил 23 года колонии за насилие над 22 детьми

© Фото : Свердловский областной суд/TelegramЕвгений Полежаев в зале Свердловского областного суда
Евгений Полежаев в зале Свердловского областного суда - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Свердловский областной суд/Telegram
Евгений Полежаев в зале Свердловского областного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 авг – РИА Новости. Свердловский областной суд приговорил учителя музыки к 23 годам колонии строгого режима за сексуальное насилие над детьми, потерпевшими стали 22 ребенка, сообщает пресс-служба инстанции.
"Свердловский областной суд вынес приговор преподавателю музыки Евгению Полежаеву. По совокупности преступлений Полежаеву назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
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В суде отметили, что потерпевшими стали 22 ребенка. В пресс-службе инстанции РИА Новости уточнили, что свою вину мужчина признал, а в его деле более сотни эпизодов сексуальных насильственных действий.
Также помимо срока фигуранту запрещено будет заниматься преподавательской и иной деятельностью, связанной с детьми, 18 лет и в течение десяти лет запрещено заниматься администрированием сайтов. Кроме того, потерпевшим Полежаев должен будет выплатить более 8 миллионов рублей компенсации морального вреда.
Как добавили в прокуратуре региона, мужчина – житель городского округа Первоуральска, обвинялся по нескольким тяжким статьям: насильственные действия сексуального характера, незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием интернета, использование лица с целью изготовления порноматериалов и нарушение неприкосновенности частной жизни.
По уточнению прокуратуры, мужчина летом 2018 года, а также с марта 2021 года по декабрь 2022 года совершил против 22 потерпевших насильственные действия против половой свободы с использованием их беспомощного состояния, а также изготовил порнографические материалы. Гособвинение просило для него 24 года колонии.
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