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В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков - РИА Новости, 13.08.2024
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08:32 13.08.2024 (обновлено: 10:58 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/uchastok-1965847316.html
В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков
В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков - РИА Новости, 13.08.2024
В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков
В зоне паводка в Хабаровском крае оказались семь десятков приусадебных и земельных участков, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T08:32
2024-08-13T10:58
происшествия
хабаровский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ХАБАРОВСК, 13 авг — РИА Новости. В зоне паводка в Хабаровском крае оказались семь десятков приусадебных и земельных участков, сообщил краевой главк МЧС. &quot;Подтопления отмечаются в Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах. Всего в зоне паводка находятся 53 приусадебных и 14 земельных участков, пять участков внутрипоселковых дорог&quot;, — говорится в релизе.В Вяземском районе подтоплены участки в селах Видное, Кедрово и Кукелево. В районе имени Лазо подтопления — в селах Полетное и Петровичи, поселок Катен уже полностью освободился от воды, уходит она и в селе Долми. В Бикинском районе подтопления наблюдаются в селе Лончаково. В МЧС отметили, что паводковая обстановка на юге края развивается согласно прогнозу, поэтому силы и средства перегруппировываются. Спасатели оказывают местным жителям адресную помощь: откачивают воду из подвалов, поднимают вещи на верхние этажи. Гидрологи предупреждают об угрозе резкого повышения уровня воды на малых реках в Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском и Нанайском районах. Кроме того, смещаются сроки прохождения волны паводка на реке Уссури в Вяземском районе. По прогнозу специалистов Дальневосточного гидрометеоцентра, с 13 по 17 августа у села Шереметьево река может подняться до 940-960 сантиметров, а у села Венюково — до 510-540 сантиметров (отметка "опасное явление" — 950 и 520 сантиметров соответственно). Есть вероятность подтопления приусадебных участков и дорог в населенных пунктах на реках Уссури, Манома, Кур и Урми.
https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html
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Обстановка в Хабаровском крае, где подтоплены более семидесяти приусадебных участков
В Хабаровском крае подтопило более семидесяти приусадебных участков.
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происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Хабаровский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков

В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных и земельных участков

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ХАБАРОВСК, 13 авг — РИА Новости. В зоне паводка в Хабаровском крае оказались семь десятков приусадебных и земельных участков, сообщил краевой главк МЧС.
«

"Подтопления отмечаются в Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах. Всего в зоне паводка находятся 53 приусадебных и 14 земельных участков, пять участков внутрипоселковых дорог", — говорится в релизе.

Обстановка в городе Коркино Челябинской области, где произошло затопление в результате перелива реки Чумляк через дамбу. 27 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 28.07.2024
Источник: мужчина утонул в подтопленном доме в Коркино Челябинской области
28 июля, 14:29
В Вяземском районе подтоплены участки в селах Видное, Кедрово и Кукелево. В районе имени Лазо подтопления — в селах Полетное и Петровичи, поселок Катен уже полностью освободился от воды, уходит она и в селе Долми. В Бикинском районе подтопления наблюдаются в селе Лончаково.
В МЧС отметили, что паводковая обстановка на юге края развивается согласно прогнозу, поэтому силы и средства перегруппировываются. Спасатели оказывают местным жителям адресную помощь: откачивают воду из подвалов, поднимают вещи на верхние этажи.
Гидрологи предупреждают об угрозе резкого повышения уровня воды на малых реках в Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском и Нанайском районах. Кроме того, смещаются сроки прохождения волны паводка на реке Уссури в Вяземском районе. По прогнозу специалистов Дальневосточного гидрометеоцентра, с 13 по 17 августа у села Шереметьево река может подняться до 940-960 сантиметров, а у села Венюково — до 510-540 сантиметров (отметка "опасное явление" — 950 и 520 сантиметров соответственно). Есть вероятность подтопления приусадебных участков и дорог в населенных пунктах на реках Уссури, Манома, Кур и Урми.
Житель челябинского Киолима, спасавший соседей во время прорыва дамбы - РИА Новости, 1920, 27.07.2024
Житель поселка Киолим рассказал, как спасал соседей при прорыве дамбы
27 июля, 13:37
 
ПроисшествияХабаровский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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