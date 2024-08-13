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В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков

В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков - РИА Новости, 13.08.2024

В Хабаровском крае подтопило более 70 приусадебных участков

В зоне паводка в Хабаровском крае оказались семь десятков приусадебных и земельных участков, сообщил краевой главк МЧС. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T08:32

2024-08-13T08:32

2024-08-13T10:58

происшествия

хабаровский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ХАБАРОВСК, 13 авг — РИА Новости. В зоне паводка в Хабаровском крае оказались семь десятков приусадебных и земельных участков, сообщил краевой главк МЧС. "Подтопления отмечаются в Вяземском, Бикинском и имени Лазо районах. Всего в зоне паводка находятся 53 приусадебных и 14 земельных участков, пять участков внутрипоселковых дорог", — говорится в релизе.В Вяземском районе подтоплены участки в селах Видное, Кедрово и Кукелево. В районе имени Лазо подтопления — в селах Полетное и Петровичи, поселок Катен уже полностью освободился от воды, уходит она и в селе Долми. В Бикинском районе подтопления наблюдаются в селе Лончаково. В МЧС отметили, что паводковая обстановка на юге края развивается согласно прогнозу, поэтому силы и средства перегруппировываются. Спасатели оказывают местным жителям адресную помощь: откачивают воду из подвалов, поднимают вещи на верхние этажи. Гидрологи предупреждают об угрозе резкого повышения уровня воды на малых реках в Верхнебуреинском, Хабаровском, Амурском и Нанайском районах. Кроме того, смещаются сроки прохождения волны паводка на реке Уссури в Вяземском районе. По прогнозу специалистов Дальневосточного гидрометеоцентра, с 13 по 17 августа у села Шереметьево река может подняться до 940-960 сантиметров, а у села Венюково — до 510-540 сантиметров (отметка "опасное явление" — 950 и 520 сантиметров соответственно). Есть вероятность подтопления приусадебных участков и дорог в населенных пунктах на реках Уссури, Манома, Кур и Урми.

https://ria.ru/20240728/chelyabinsk-1962515923.html

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хабаровский край

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Обстановка в Хабаровском крае, где подтоплены более семидесяти приусадебных участков В Хабаровском крае подтопило более семидесяти приусадебных участков. 2024-08-13T08:32 true PT0M32S

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происшествия, хабаровский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024