https://ria.ru/20240813/tyumen-1965957169.html

Тюмень в День города собрала более 4 млн рублей на дроны для бойцов

Тюмень в День города собрала более 4 млн рублей на дроны для бойцов - РИА Новости, 13.08.2024

Тюмень в День города собрала более 4 млн рублей на дроны для бойцов

Более 4 миллионов рублей собрали в Тюмени на квадрокоптеры для земляков, участвующих в спецоперации, акция по сбору средств проходила на всех праздничных... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:53

2024-08-13T15:53

2024-08-13T15:53

тюменская область

тюмень

дроны

сво

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ТЮМЕНЬ, 13 авг – РИА Новости. Более 4 миллионов рублей собрали в Тюмени на квадрокоптеры для земляков, участвующих в спецоперации, акция по сбору средств проходила на всех праздничных площадках во время празднования Дня города, сообщил мэр Максим Афанасьев. "Мы решили в День города запустить акцию по сбору средств и плетению маскировочных сетей… Присоединились сотни людей, представителей организаций и предприятий Тюмени. Собрано более 4 миллионов рублей. При поддержке общественных организаций, работающих с передовой, мы смогли оперативно приобрести квадрокоптеры. Они нужны для разведывательных мероприятий и спасения жизней ребят", - говорится в Telegram-канале Афанасьева. Сбор денег в День города был организован в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы", на эти средства удалось купить 12 квадрокоптеров разных моделей с учетом потребностей бойцов. Во вторник на площадке "Единой России", работающей на выставке "Сила V правде — гордость и Победа", их передали для доставки военнослужащим.

https://ria.ru/20240725/gubernator-1962021439.html

тюмень

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, дроны, сво