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Тюмень в День города собрала более 4 млн рублей на дроны для бойцов - РИА Новости, 13.08.2024
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:53 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/tyumen-1965957169.html
Тюмень в День города собрала более 4 млн рублей на дроны для бойцов
Тюмень в День города собрала более 4 млн рублей на дроны для бойцов - РИА Новости, 13.08.2024
Тюмень в День города собрала более 4 млн рублей на дроны для бойцов
Более 4 миллионов рублей собрали в Тюмени на квадрокоптеры для земляков, участвующих в спецоперации, акция по сбору средств проходила на всех праздничных... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:53
2024-08-13T15:53
тюменская область
тюмень
дроны
сво
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ТЮМЕНЬ, 13 авг – РИА Новости. Более 4 миллионов рублей собрали в Тюмени на квадрокоптеры для земляков, участвующих в спецоперации, акция по сбору средств проходила на всех праздничных площадках во время празднования Дня города, сообщил мэр Максим Афанасьев. "Мы решили в День города запустить акцию по сбору средств и плетению маскировочных сетей… Присоединились сотни людей, представителей организаций и предприятий Тюмени. Собрано более 4 миллионов рублей. При поддержке общественных организаций, работающих с передовой, мы смогли оперативно приобрести квадрокоптеры. Они нужны для разведывательных мероприятий и спасения жизней ребят", - говорится в Telegram-канале Афанасьева. Сбор денег в День города был организован в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы", на эти средства удалось купить 12 квадрокоптеров разных моделей с учетом потребностей бойцов. Во вторник на площадке "Единой России", работающей на выставке "Сила V правде — гордость и Победа", их передали для доставки военнослужащим.
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тюмень, дроны, сво
Тюменская область, Тюмень, дроны, СВО

Тюмень в День города собрала более 4 млн рублей на дроны для бойцов

© Фото : Максим Афанасьев/TelegramТюмень в День города собрала более 4 млн руб на дроны для бойцов
Тюмень в День города собрала более 4 млн руб на дроны для бойцов - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Фото : Максим Афанасьев/Telegram
Тюмень в День города собрала более 4 млн руб на дроны для бойцов
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 13 авг – РИА Новости. Более 4 миллионов рублей собрали в Тюмени на квадрокоптеры для земляков, участвующих в спецоперации, акция по сбору средств проходила на всех праздничных площадках во время празднования Дня города, сообщил мэр Максим Афанасьев.
"Мы решили в День города запустить акцию по сбору средств и плетению маскировочных сетей… Присоединились сотни людей, представителей организаций и предприятий Тюмени. Собрано более 4 миллионов рублей. При поддержке общественных организаций, работающих с передовой, мы смогли оперативно приобрести квадрокоптеры. Они нужны для разведывательных мероприятий и спасения жизней ребят", - говорится в Telegram-канале Афанасьева.
Сбор денег в День города был организован в рамках региональной акции "100 миллионов для Победы", на эти средства удалось купить 12 квадрокоптеров разных моделей с учетом потребностей бойцов. Во вторник на площадке "Единой России", работающей на выставке "Сила V правде — гордость и Победа", их передали для доставки военнослужащим.
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