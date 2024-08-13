https://ria.ru/20240813/tvitter-1965830979.html

Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск

Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск - РИА Новости, 13.08.2024

Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T03:26

2024-08-13T03:26

2024-08-13T03:39

технологии

в мире

сша

илон маск

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с "массированной DDOS-атакой", из-за чего видеозапись его беседы с политиком-республиканцем может быть обнародована позднее."Похоже, что на X идет массированная DDOS-атака. Мы работаем над тем, чтобы ее отразить. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позднее", — написал в своем аккаунте Маск.Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на вечер понедельника интервью Маску будет представлять собой "беседу столетия". До этого, в июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.

https://ria.ru/20240722/mask-1961328460.html

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технологии, в мире, сша, илон маск, дональд трамп