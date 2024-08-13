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Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск - РИА Новости, 13.08.2024
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03:26 13.08.2024 (обновлено: 03:39 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/tvitter-1965830979.html
Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск
Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск - РИА Новости, 13.08.2024
Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:26
2024-08-13T03:39
технологии
в мире
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с "массированной DDOS-атакой", из-за чего видеозапись его беседы с политиком-республиканцем может быть обнародована позднее."Похоже, что на X идет массированная DDOS-атака. Мы работаем над тем, чтобы ее отразить. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позднее", — написал в своем аккаунте Маск.Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на вечер понедельника интервью Маску будет представлять собой "беседу столетия". До этого, в июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.
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технологии, в мире, сша, илон маск, дональд трамп
Технологии, В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск

Маск: соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой перед интервью Трампа

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с "массированной DDOS-атакой", из-за чего видеозапись его беседы с политиком-республиканцем может быть обнародована позднее.
"Похоже, что на X идет массированная DDOS-атака. Мы работаем над тем, чтобы ее отразить. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позднее", — написал в своем аккаунте Маск.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
Маск рассказал, как заявление Байдена затронуло соцсеть X
22 июля, 21:00
Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на вечер понедельника интервью Маску будет представлять собой "беседу столетия". До этого, в июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.
 
ТехнологииВ миреСШАИлон МаскДональд Трамп
 
 
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