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Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск
Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск - РИА Новости, 13.08.2024
Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:26
2024-08-13T03:26
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с "массированной DDOS-атакой", из-за чего видеозапись его беседы с политиком-республиканцем может быть обнародована позднее."Похоже, что на X идет массированная DDOS-атака. Мы работаем над тем, чтобы ее отразить. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позднее", — написал в своем аккаунте Маск.Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на вечер понедельника интервью Маску будет представлять собой "беседу столетия". До этого, в июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.
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технологии, в мире, сша, илон маск, дональд трамп
Технологии, В мире, США, Илон Маск, Дональд Трамп
Соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой, заявил Маск
Маск: соцсеть X столкнулась с массированной DDOS-атакой перед интервью Трампа
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащая ему социальная сеть X, на площадке которой планировалось транслировать интервью с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, столкнулась с "массированной DDOS-атакой", из-за чего видеозапись его беседы с политиком-республиканцем может быть обнародована позднее.
"Похоже, что на X идет массированная DDOS-атака. Мы работаем над тем, чтобы ее отразить. В худшем случае мы продолжим работу с меньшим числом слушателей и опубликуем беседу позднее", — написал в своем аккаунте Маск.
Ранее штаб Трампа сообщил, что запланированное на вечер понедельника интервью Маску будет представлять собой "беседу столетия". До этого, в июле Маск опубликовал в соцсети X заявление о поддержке Трампа в президентской гонке.