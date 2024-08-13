https://ria.ru/20240813/turtsiya-1965945815.html
Турция выступает за любое посредничество по Украине, сообщил источник
Турция выступает за любое посредничество по Украине, сообщил источник - РИА Новости, 13.08.2024
Турция выступает за любое посредничество по Украине, сообщил источник
Турция выступает за любое посредничество по урегулированию конфликта на Украине, не видит сейчас готовности сторон к переговорам, заявил РИА Новости... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:06
2024-08-13T15:06
2024-08-13T15:14
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АНКАРА, 13 авг – РИА Новости. Турция выступает за любое посредничество по урегулированию конфликта на Украине, не видит сейчас готовности сторон к переговорам, заявил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. Телеканал CNBC сообщил во вторник, что Турция или ОАЭ могут быть привлечены к переговорам между Украиной и РФ. "Наша готовность к любому посредничеству по урегулированию конфликта (на Украине - ред.) неоднократно высказывалась на самом высшем уровне. Но сейчас, к сожалению, стороны не показывают готовность к переговорам", - сообщил собеседник агентства. Президент РФ Владимир Путин, говоря 12 августа о перспективах переговоров с Киевом на фоне нападения на Курскую область, заявил, что нельзя вести речь о переговорах с теми, кто без разбора наносит удары по мирным людям и гражданской инфраструктуре.
https://ria.ru/20240812/ukraina-1965594108.html
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в мире, украина, турция, россия
В мире, Украина, Турция, Россия
Турция выступает за любое посредничество по Украине, сообщил источник
Турция выступает за посредничество по Украине, но не видит готовности к ним