https://ria.ru/20240813/turtsija-1965862193.html

В Турции заявили, что национальная система ПВО не должна зависеть от НАТО

В Турции заявили, что национальная система ПВО не должна зависеть от НАТО - РИА Новости, 13.08.2024

В Турции заявили, что национальная система ПВО не должна зависеть от НАТО

Разрабатываемая в Турция отечественная система противовоздушной обороны "Стальной купол" не должна быть связана и зависима от НАТО, должна быть подчинена... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T09:46

2024-08-13T09:46

2024-08-13T09:46

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россия

стамбул

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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Разрабатываемая в Турция отечественная система противовоздушной обороны "Стальной купол" не должна быть связана и зависима от НАТО, должна быть подчинена исключительно командованию страны, пишет во вторник газета Aydınlık. Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол" - утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Ранее газета Hürriyet утверждала, что Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему ПВО. "…Необходимо усилить систему противовоздушной обороны Турции, и она должна иметь мощную систему защиты от всех врагов в возможной войне. Более того, эта система обороны не должна зависеть от НАТО и должна быть полностью подчинена собственным технологиям и командованию Турции", - подчеркивает издание. Уточняется, что Турция обладает сильными ВВС, но у страны "есть серьезные недостатки в технологиях противовоздушной обороны". "Крайне важно, чтобы у нас была система - подобная израильской системе "Железный купол", и чтобы эта система защищала наши крупные города - такие как Стамбул, Анкара, наши военные объекты и другие стратегические объекты по всей стране и, конечно же, наших людей. Система "Стальной купол", которая сейчас обсуждается, призвана устранить этот пробел", - сообщает газета.

https://ria.ru/20240512/turtsiya-1945346222.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, технологии, турция, россия, стамбул, нато, с-400 «триумф»