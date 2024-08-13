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В Турции заявили, что национальная система ПВО не должна зависеть от НАТО - РИА Новости, 13.08.2024
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09:46 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/turtsija-1965862193.html
В Турции заявили, что национальная система ПВО не должна зависеть от НАТО
В Турции заявили, что национальная система ПВО не должна зависеть от НАТО - РИА Новости, 13.08.2024
В Турции заявили, что национальная система ПВО не должна зависеть от НАТО
Разрабатываемая в Турция отечественная система противовоздушной обороны "Стальной купол" не должна быть связана и зависима от НАТО, должна быть подчинена... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:46
2024-08-13T09:46
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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Разрабатываемая в Турция отечественная система противовоздушной обороны "Стальной купол" не должна быть связана и зависима от НАТО, должна быть подчинена исключительно командованию страны, пишет во вторник газета Aydınlık. Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол" - утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Ранее газета Hürriyet утверждала, что Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему ПВО. "…Необходимо усилить систему противовоздушной обороны Турции, и она должна иметь мощную систему защиты от всех врагов в возможной войне. Более того, эта система обороны не должна зависеть от НАТО и должна быть полностью подчинена собственным технологиям и командованию Турции", - подчеркивает издание. Уточняется, что Турция обладает сильными ВВС, но у страны "есть серьезные недостатки в технологиях противовоздушной обороны". "Крайне важно, чтобы у нас была система - подобная израильской системе "Железный купол", и чтобы эта система защищала наши крупные города - такие как Стамбул, Анкара, наши военные объекты и другие стратегические объекты по всей стране и, конечно же, наших людей. Система "Стальной купол", которая сейчас обсуждается, призвана устранить этот пробел", - сообщает газета.
https://ria.ru/20240512/turtsiya-1945346222.html
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в мире, технологии, турция, россия, стамбул, нато, с-400 «триумф»
В мире, Технологии, Турция, Россия, Стамбул, НАТО, С-400 «Триумф»
В Турции заявили, что национальная система ПВО не должна зависеть от НАТО

Aydnlk: турецкая система ПВО "Стальной купол" не должна зависеть от НАТО

© AP PhotoГрузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой
Грузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo
Грузовик с частью комплекса ПВО С-400 в военном аэропорту Муртед под Анкарой. Архивное фото
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АНКАРА, 13 авг - РИА Новости. Разрабатываемая в Турция отечественная система противовоздушной обороны "Стальной купол" не должна быть связана и зависима от НАТО, должна быть подчинена исключительно командованию страны, пишет во вторник газета Aydınlık.
Турция разрабатывает многоуровневую систему противовоздушной обороны "Стальной купол" - утверждается, что такая система ПВО является более комплексной, чем израильский "Железный купол". Тема обсуждалась на недавнем заседании ведомств по оборонной промышленности под председательством президента Турции Тайипа Эрдогана. Ранее газета Hürriyet утверждала, что Турция может подключить закупленные у России ЗРК С-400 в разрабатываемую систему ПВО.
«
"…Необходимо усилить систему противовоздушной обороны Турции, и она должна иметь мощную систему защиты от всех врагов в возможной войне. Более того, эта система обороны не должна зависеть от НАТО и должна быть полностью подчинена собственным технологиям и командованию Турции", - подчеркивает издание.
Уточняется, что Турция обладает сильными ВВС, но у страны "есть серьезные недостатки в технологиях противовоздушной обороны".
"Крайне важно, чтобы у нас была система - подобная израильской системе "Железный купол", и чтобы эта система защищала наши крупные города - такие как Стамбул, Анкара, наши военные объекты и другие стратегические объекты по всей стране и, конечно же, наших людей. Система "Стальной купол", которая сейчас обсуждается, призвана устранить этот пробел", - сообщает газета.
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