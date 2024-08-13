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ЦБ дал указания банкам по кредитным каникулам для жителей приграничья - РИА Новости, 13.08.2024
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12:28 13.08.2024 (обновлено: 13:09 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/tsb-1965892953.html
ЦБ дал указания банкам по кредитным каникулам для жителей приграничья
ЦБ дал указания банкам по кредитным каникулам для жителей приграничья - РИА Новости, 13.08.2024
ЦБ дал указания банкам по кредитным каникулам для жителей приграничья
Центробанк рекомендовал кредитным организациям идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях и удовлетворять их заявления о... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T12:28
2024-08-13T13:09
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центробанк рекомендовал кредитным организациям идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях и удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае, при этом граждане вправе обратиться за отсрочкой платежей на срок до 6 месяцев, а банки должны рассматривать такие заявления в упрощенном порядке, говорится в сообщении регулятора.&quot;Жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий, вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев&quot;, — говорится в релизе.Заявления на оформление кредитных каникул рекомендуется принимать в упрощенном порядке. Для подтверждения будет достаточно любого документа, который доступен заемщику. Это может быть право собственности на жилье в зоне ЧС, прописка или временная регистрация там, а также свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения.Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает:При этом ЦБ рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации, даже если размер кредита превышает установленный лимит.Те, кто раньше уже воспользовался кредитными каникулами, но по другим причинам (например, в случае снижения дохода), тоже вправе претендовать на отсрочку, добавили в Центробанке.Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
https://ria.ru/20240809/gazprom-1965240038.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ дал указания банкам по кредитным каникулам для жителей приграничья

Жителям Курской, Брянской и Белгородской областей предоставят кредитные каникулы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Центробанк рекомендовал кредитным организациям идти навстречу заемщикам из зоны ЧС в Курской, Брянской и Белгородской областях и удовлетворять их заявления о реструктуризации кредитов в любом случае, при этом граждане вправе обратиться за отсрочкой платежей на срок до 6 месяцев, а банки должны рассматривать такие заявления в упрощенном порядке, говорится в сообщении регулятора.
«

"Жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий, вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до шести месяцев", — говорится в релизе.

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Заявления на оформление кредитных каникул рекомендуется принимать в упрощенном порядке. Для подтверждения будет достаточно любого документа, который доступен заемщику. Это может быть право собственности на жилье в зоне ЧС, прописка или временная регистрация там, а также свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения.
Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает:
  • 15 миллионов рублей — по ипотеке;
  • 1,6 миллиона рублей — по автокредитам;
  • 150 тысяч рублей — по кредитным картам;
  • 450 тысяч рублей — по остальным кредитам и займам.
При этом ЦБ рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации, даже если размер кредита превышает установленный лимит.
Те, кто раньше уже воспользовался кредитными каникулами, но по другим причинам (например, в случае снижения дохода), тоже вправе претендовать на отсрочку, добавили в Центробанке.
Утром 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области. Как докладывал президенту начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, военные остановили их продвижение. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В Курской также действует режим ЧС федерального характера.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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