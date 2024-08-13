В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Киеве и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также Киевской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Полтавской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в Сумской области звучит уже почти шесть часов, в Кировоградской - более четырёх часов. В Полтавской области тревога звучит с 0.32 мск, в Винницкой - с 2.09 мск. На остальные области сигнал воздушной тревоги распространился с 3.09 до 3.11 мск.
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22 июня 2022, 17:18
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.