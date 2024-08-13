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Трамп дал большое интервью Илону Маску - РИА Новости, 13.08.2024
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16:25 13.08.2024 (обновлено: 16:42 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/tramp-1965970162.html
Трамп дал большое интервью Илону Маску
Трамп дал большое интервью Илону Маску - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп дал большое интервью Илону Маску
Бывший президент США Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску в соцсети X, затронув украинский конфликт, угрозу ядерной войны, а также отношения... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T16:25
2024-08-13T16:42
в мире
россия
китай
сша
дональд трамп
владимир путин
илон маск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску в соцсети X, затронув украинский конфликт, угрозу ядерной войны, а также отношения Вашингтона с Москвой и Пекином.Отношения с президентом России Владимиром ПутинымКак заявил экс-глава Белого дома, во время своего президентства у него сложились весьма хорошие отношения с Владимиром Путиным."У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — Прим. Ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — отметил он.Трамп заявил, что президент России уважал его, назвав Путина "хорошим переговорщиком".Украинский конфликтПо мнению Дональда Трампа, причиной начала конфликта на Украине стали "глупые действия" администрации действующего президента Джо Байдена.Как отметил экс-глава Белого дома, на сегодняшний день ВСУ испытывают критический недостаток в количестве личного состава и вынуждены набирать на службу очень молодых и людей преклонного возраста.Угроза ядерной войныНе обошел стороной он и вопрос эскалации конфликта до уровня ядерного противостояния. По словам Трампа, общественность больше беспокоит проблема глобального потепления, хотя, на его взгляд, "ядерное потепление" представляет гораздо большую опасность для человечества.Также Дональд Трамп обратил внимание на ядерный потенциал КНР, которая, по его мнению, может "догнать и перегнать" США по объемам арсеналов ядерного оружия."Россия и США находятся на первом месте, тогда как Китай далеко позади, но они, что неудивительно, развиваются очень стремительно", — предупредил Трамп.Россия и КитайКак отметил бывший глава Белого дома, Россия и Китай перестали уважать США. По словам Трампа, опасность Китая для страны во многом преувеличена, и проблемы для Штатов необходимо искать внутри них самих.Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели русские или китайцы. Если на посту находится умный президент, то проблем с ними не будет", — считает он.Политик также высоко оценил президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, назвав их лучшими из лучших в своем деле.
https://ria.ru/20240813/intervyu-1965877546.html
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в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, илон маск, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Илон Маск, Вооруженные силы Украины
Трамп дал большое интервью Илону Маску

Трамп рассказал Маску о связях с Путиным и обвинил США в конфликте на Украине

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп дал большое интервью Илону Маску в соцсети X, затронув украинский конфликт, угрозу ядерной войны, а также отношения Вашингтона с Москвой и Пекином.

Отношения с президентом России Владимиром Путиным

Как заявил экс-глава Белого дома, во время своего президентства у него сложились весьма хорошие отношения с Владимиром Путиным.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Интервью Трампа собрало около миллиарда просмотров в соцсети X
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"У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — Прим. Ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — отметил он.
Трамп заявил, что президент России уважал его, назвав Путина "хорошим переговорщиком".

Украинский конфликт

По мнению Дональда Трампа, причиной начала конфликта на Украине стали "глупые действия" администрации действующего президента Джо Байдена.
Как отметил экс-глава Белого дома, на сегодняшний день ВСУ испытывают критический недостаток в количестве личного состава и вынуждены набирать на службу очень молодых и людей преклонного возраста.
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Угроза ядерной войны

Не обошел стороной он и вопрос эскалации конфликта до уровня ядерного противостояния. По словам Трампа, общественность больше беспокоит проблема глобального потепления, хотя, на его взгляд, "ядерное потепление" представляет гораздо большую опасность для человечества.
Также Дональд Трамп обратил внимание на ядерный потенциал КНР, которая, по его мнению, может "догнать и перегнать" США по объемам арсеналов ядерного оружия.
"Россия и США находятся на первом месте, тогда как Китай далеко позади, но они, что неудивительно, развиваются очень стремительно", — предупредил Трамп.
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Россия и Китай

Как отметил бывший глава Белого дома, Россия и Китай перестали уважать США. По словам Трампа, опасность Китая для страны во многом преувеличена, и проблемы для Штатов необходимо искать внутри них самих.
«
Во многих случаях люди внутри страны более опасны для нашего государства, нежели русские или китайцы. Если на посту находится умный президент, то проблем с ними не будет", — считает он.
Политик также высоко оценил президента России Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, назвав их лучшими из лучших в своем деле.
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