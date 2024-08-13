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В предвыборном штабе Трампа произошла кража со взломом - РИА Новости, 13.08.2024
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15:24 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/tramp-1965951537.html
В предвыборном штабе Трампа произошла кража со взломом
В предвыборном штабе Трампа произошла кража со взломом - РИА Новости, 13.08.2024
В предвыборном штабе Трампа произошла кража со взломом
Кража со взломом произошла в одном из предвыборных штабов кандидата в президенты США Дональда Трампа, расположенном в штате Вирджиния, сообщило местное... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:24
2024-08-13T15:24
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кража со взломом произошла в одном из предвыборных штабов кандидата в президенты США Дональда Трампа, расположенном в штате Вирджиния, сообщило местное отделение полиции. По данным издания Hill, полиция также опубликовала фотографии, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник. На них он ходит по предвыборному штабу и предположительно прячет украденные вещи в рюкзак. "Офис шерифа округа Лаудон ищет подозреваемого в связи с кражей со взломом, произошедшей 11 августа в штабе предвыборной кампании... Трампа в Ашберне, Виржиния", - говорится в сообщении полиции. Полиция начала расследование. Отмечается, что подозреваемый - белый мужчина в темной одежде, кепке и с рюкзаком. Шериф Майк Чэпмен заявил, что подобные случаи проникновения в штаб предвыборной кампании или политической партии - большая редкость. Он добавил, что полиция намерена установить личность подозреваемого, а также определить, что именно было украдено из штаба. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
В предвыборном штабе Трампа произошла кража со взломом

В одном из предвыборных штабов Трампа произошла кража со взломом

© AP Photo / Rick BowmerКандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп
Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Rick Bowmer
Кандидат в президенты от Республиканской партии бывший президент Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Кража со взломом произошла в одном из предвыборных штабов кандидата в президенты США Дональда Трампа, расположенном в штате Вирджиния, сообщило местное отделение полиции.
По данным издания Hill, полиция также опубликовала фотографии, на которых запечатлен предполагаемый злоумышленник. На них он ходит по предвыборному штабу и предположительно прячет украденные вещи в рюкзак.
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"Офис шерифа округа Лаудон ищет подозреваемого в связи с кражей со взломом, произошедшей 11 августа в штабе предвыборной кампании... Трампа в Ашберне, Виржиния", - говорится в сообщении полиции.
Полиция начала расследование. Отмечается, что подозреваемый - белый мужчина в темной одежде, кепке и с рюкзаком.
Шериф Майк Чэпмен заявил, что подобные случаи проникновения в штаб предвыборной кампании или политической партии - большая редкость. Он добавил, что полиция намерена установить личность подозреваемого, а также определить, что именно было украдено из штаба.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут Трамп. От демократов в выборах планирует участвовать действующая вице-президент Харрис, которой еще предстоит получить формальную номинацию от партии на предстоящей конвенции в Чикаго.
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