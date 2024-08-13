https://ria.ru/20240813/tramp-1965855307.html
Трамп сделал откровенное заявление о Путине
Трамп сделал откровенное заявление о Путине - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп сделал откровенное заявление о Путине
Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью предпринимателю Илону Маску, какие у него были... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:29
2024-08-13T09:29
2024-08-13T09:38
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью предпринимателю Илону Маску, какие у него были отношения с президентом России Владимиром Путиным."У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — Прим. Ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — сказал он.Трамп добавил, что российский лидер уважал его, и что считает Путина хорошим переговорщиком, тогда как нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил глупость, когда отказался от переговоров с Россией и допустил, что Украина может стать членом НАТО.Он заключил, что в случае переизбрания рассчитывает вновь установить хорошие отношения с президентом России.
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, илон маск, нато
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО
Трамп сделал откровенное заявление о Путине
Трамп рассказал Маску, что у него были хорошие отношения с Путиным
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости.
Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью
предпринимателю Илону Маску, какие у него были отношения с президентом России Владимиром Путиным.
"У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — Прим. Ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — сказал он.
Трамп добавил, что российский лидер уважал его, и что считает Путина хорошим переговорщиком, тогда как нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил глупость, когда отказался от переговоров с Россией и допустил, что Украина может стать членом НАТО.
Он заключил, что в случае переизбрания рассчитывает вновь установить хорошие отношения с президентом России.