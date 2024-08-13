Рейтинг@Mail.ru
Трамп сделал откровенное заявление о Путине - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 13.08.2024 (обновлено: 09:38 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/tramp-1965855307.html
Трамп сделал откровенное заявление о Путине
Трамп сделал откровенное заявление о Путине - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп сделал откровенное заявление о Путине
Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью предпринимателю Илону Маску, какие у него были... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T09:29
2024-08-13T09:38
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дональд трамп
илон маск
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_261898df149028e278ccad5189f706d9.jpg
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью предпринимателю Илону Маску, какие у него были отношения с президентом России Владимиром Путиным."У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — Прим. Ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — сказал он.Трамп добавил, что российский лидер уважал его, и что считает Путина хорошим переговорщиком, тогда как нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил глупость, когда отказался от переговоров с Россией и допустил, что Украина может стать членом НАТО.Он заключил, что в случае переизбрания рассчитывает вновь установить хорошие отношения с президентом России.
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965833532.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/17/1961408015_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_efd44aa075ecaa0ed911dd1d09cfa62f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дональд трамп, илон маск, нато
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Илон Маск, НАТО
Трамп сделал откровенное заявление о Путине

Трамп рассказал Маску, что у него были хорошие отношения с Путиным

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп рассказал в интервью предпринимателю Илону Маску, какие у него были отношения с президентом России Владимиром Путиным.
"У меня были хорошие отношения с Путиным, несмотря на "российский" заговор (про связи Дональда Трампа с Россией. — Прим. Ред.), который длился около двух лет, мистификация, которую устроила Хиллари Клинтон", — сказал он.
Трамп добавил, что российский лидер уважал его, и что считает Путина хорошим переговорщиком, тогда как нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил глупость, когда отказался от переговоров с Россией и допустил, что Украина может стать членом НАТО.
Он заключил, что в случае переизбрания рассчитывает вновь установить хорошие отношения с президентом России.
Кандидат в президенты от республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Трамп заявил, что Украине не хватает военных для продолжения конфликта
04:32
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампИлон МаскНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала