https://ria.ru/20240813/tramp-1965834178.html
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству
Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное, заявил экс-президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:45
2024-08-13T04:45
2024-08-13T04:45
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Нынешний президент США Джо Байден считает глобальное потепление единственной экзистенциальной угрозой человечеству. "Самая большая угроза – это не глобальное потепление... Самая большая угроза – это ядерное потепление", – сказал Трамп в интервью Илону Маску на площадке соцсети Х.
https://ria.ru/20240809/tramp-1965121604.html
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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству
Трамп: самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное