Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:45 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/tramp-1965834178.html
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству
Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное, заявил экс-президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:45
2024-08-13T04:45
в мире
сша
дональд трамп
джо байден
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_179:0:2892:1526_1920x0_80_0_0_3ec5ea3a5eac595a3b8d781111796940.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Нынешний президент США Джо Байден считает глобальное потепление единственной экзистенциальной угрозой человечеству. "Самая большая угроза – это не глобальное потепление... Самая большая угроза – это ядерное потепление", – сказал Трамп в интервью Илону Маску на площадке соцсети Х.
https://ria.ru/20240809/tramp-1965121604.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959699160_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_636e5dbebe6f7e0ee4b9ab5b4b95fde0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, джо байден, илон маск
В мире, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Илон Маск
Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству

Трамп: самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное, заявил экс-президент США Дональд Трамп.
Нынешний президент США Джо Байден считает глобальное потепление единственной экзистенциальной угрозой человечеству.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
"Сделали невозможное". Трамп сообщил о крупном провале США из-за России
9 августа, 10:39
"Самая большая угроза – это не глобальное потепление... Самая большая угроза – это ядерное потепление", – сказал Трамп в интервью Илону Маску на площадке соцсети Х.
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала