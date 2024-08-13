https://ria.ru/20240813/tramp-1965834178.html

Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству

Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству - РИА Новости, 13.08.2024

Трамп назвал ядерное потепление самой большой угрозой человечеству

Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное, заявил экс-президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T04:45

2024-08-13T04:45

2024-08-13T04:45

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

илон маск

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Самая большая угроза человечеству – не глобальное потепление, а ядерное, заявил экс-президент США Дональд Трамп. Нынешний президент США Джо Байден считает глобальное потепление единственной экзистенциальной угрозой человечеству. "Самая большая угроза – это не глобальное потепление... Самая большая угроза – это ядерное потепление", – сказал Трамп в интервью Илону Маску на площадке соцсети Х.

https://ria.ru/20240809/tramp-1965121604.html

сша

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, илон маск