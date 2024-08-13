Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным - РИА Новости, 13.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:43 13.08.2024 (обновлено: 11:39 13.08.2024)
https://ria.ru/20240813/tramp-1965833968.html
Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным
Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным
Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что в случае переизбрания... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:43
2024-08-13T11:39
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир путин
илон маск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863084701_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_8c2e5050e64aa3b3ea96b9483927ec23.jpg
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что в случае переизбрания рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. По словам экс-президента, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — "лучшие из лучших в своем деле". При этом он утверждает, что во время одной из давних бесед якобы предостерегал российского лидера от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.&quot;Я говорил Владимиру Путину: &quot;Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир&quot;. &lt;...&gt; Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо&quot;, — сказал Трамп.Он добавил, что считает российского президента хорошим переговорщиком, тогда как нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил глупость, когда отказался от переговоров с Россией и допустил, что Украина может стать членом НАТО.Говоря о конфликте на Украине, Трамп признал, что у киевского режима не хватает людских ресурсов, чтобы продолжать военные действия."Россия победила Германию. Россия победила Наполеона. Украина в не самом приятном положении", — напомнил экс-президент.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, спецоперация — это вынужденная мера, но России не оставили никаких шансов поступить иначе, поскольку риски в сфере безопасности были созданы такие, что другими средствами реагировать было невозможно.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии. От демократов после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру, планирует участвовать в выборах вице-президент Камала Харрис, но ей еще предстоит получить формальную номинацию на предстоящем съезде партии в Чикаго.
https://ria.ru/20240804/tramp-1963934508.html
https://ria.ru/20240813/ukraina-1965825801.html
https://ria.ru/20240811/japonija-1965457389.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863084701_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_29742adaef0354d552702b653dfba606.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, илон маск
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Илон Маск
Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным

Трамп заявил, что надеется в случае переизбрания вновь поладить с Путиным

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что в случае переизбрания рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.
По словам экс-президента, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — "лучшие из лучших в своем деле". При этом он утверждает, что во время одной из давних бесед якобы предостерегал российского лидера от каких-либо наступательных действий в отношении Украины.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Трамп признал, что Путин совершил "отличную сделку" по обмену заключенными
4 августа, 05:14
«

"Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир". <...> Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", — сказал Трамп.

Он добавил, что считает российского президента хорошим переговорщиком, тогда как нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил глупость, когда отказался от переговоров с Россией и допустил, что Украина может стать членом НАТО.
Последствия обстрела города Суджа в Курской области - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
В США заявили, что Украина перешла "красную линию" в Курской области
01:46
Говоря о конфликте на Украине, Трамп признал, что у киевского режима не хватает людских ресурсов, чтобы продолжать военные действия.
"Россия победила Германию. Россия победила Наполеона. Украина в не самом приятном положении", — напомнил экс-президент.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, спецоперация — это вынужденная мера, но России не оставили никаких шансов поступить иначе, поскольку риски в сфере безопасности были созданы такие, что другими средствами реагировать было невозможно.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии. От демократов после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру, планирует участвовать в выборах вице-президент Камала Харрис, но ей еще предстоит получить формальную номинацию на предстоящем съезде партии в Чикаго.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
"На три части". В Японии сделали неожиданное заявление об Украине
11 августа, 03:12
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала