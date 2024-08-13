https://ria.ru/20240813/tramp-1965833968.html

Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным

Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным - РИА Новости, 13.08.2024

Трамп заявил, что надеется вновь поладить с Путиным

Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что в случае переизбрания... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T04:43

2024-08-13T04:43

2024-08-13T11:39

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Бывший президент и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что в случае переизбрания рассчитывает вновь установить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным. По словам экс-президента, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — "лучшие из лучших в своем деле". При этом он утверждает, что во время одной из давних бесед якобы предостерегал российского лидера от каких-либо наступательных действий в отношении Украины."Я говорил Владимиру Путину: "Не делай этого. Тебе не стоит этого делать, Владимир". <...> Это было нашей последней беседой. Он никогда, ни за что не пошел бы на это, а мы с ним хорошо ладили. Я надеюсь, что мы поладим с ним снова. Это было бы хорошо, а не плохо", — сказал Трамп.Он добавил, что считает российского президента хорошим переговорщиком, тогда как нынешний глава Белого дома Джо Байден совершил глупость, когда отказался от переговоров с Россией и допустил, что Украина может стать членом НАТО.Говоря о конфликте на Украине, Трамп признал, что у киевского режима не хватает людских ресурсов, чтобы продолжать военные действия."Россия победила Германию. Россия победила Наполеона. Украина в не самом приятном положении", — напомнил экс-президент.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, спецоперация — это вынужденная мера, но России не оставили никаких шансов поступить иначе, поскольку риски в сфере безопасности были созданы такие, что другими средствами реагировать было невозможно.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Трамп официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии. От демократов после того, как Джо Байден снял свою кандидатуру, планирует участвовать в выборах вице-президент Камала Харрис, но ей еще предстоит получить формальную номинацию на предстоящем съезде партии в Чикаго.

https://ria.ru/20240804/tramp-1963934508.html

https://ria.ru/20240813/ukraina-1965825801.html

https://ria.ru/20240811/japonija-1965457389.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, илон маск