https://ria.ru/20240813/tramp-1965833858.html
Трамп заявил, что считает Путина "хорошим переговорщиком"
Трамп заявил, что считает Путина "хорошим переговорщиком" - РИА Новости, 13.08.2024
Трамп заявил, что считает Путина "хорошим переговорщиком"
Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина хорошим... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T04:42
2024-08-13T04:42
2024-08-13T04:50
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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает российского лидера Владимира Путина хорошим переговорщиком, а конфликт на Украине, по его мнению, начался из-за "глупости" действующего хозяина Белого дома Джо Байдена."Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов на то, что Путин решит (ввести силы – ред.) на Украину. После того, как я покинул пост, они (РФ – ред.) начали формировать крупные армии там, на границе с Украиной. Я взглянул на это и подумал, что Путин пошел на этот шаг, поскольку он – хороший переговорщик, и он хочет вести переговоры", - сказал Трамп в интервью предпринимателю и миллиардеру Илону Маску на площадке принадлежащей ему соцсети X.Политик отметил, что, вместо переговоров с Путиным, его преемник-демократ начал "говорить глупости". "Например, он сказал, что Украина может сейчас стать членом НАТО", - пояснил Трамп.
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Трамп заявил, что считает Путина "хорошим переговорщиком"
Трамп: Байден совершил глупость, допустив возможность приема Украины в НАТО