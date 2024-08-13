https://ria.ru/20240813/tramp-1965832932.html

Трамп назвал Харрис некомпетентной

Трамп назвал Харрис некомпетентной - РИА Новости, 13.08.2024

Трамп назвал Харрис некомпетентной

Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что считает своего оппонента на РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T04:23

2024-08-13T04:23

2024-08-13T04:33

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 13 авг – РИА Новости. Экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп заявил в интервью предпринимателю Илону Маску, что считает своего оппонента на предстоящих выборах — действующего вице-президента Камалу Харрис — еще более некомпетентной, нежели ее шефа и действующего главу государства Джо Байдена. "У них впереди есть еще пять месяцев, чтобы что-то предпринять, однако я считаю, что они ничего не сделают. Все это – лишь болтовня. Он некомпетентен и она некомпетентна. Честно говоря, я считаю, что она даже более некомпетентна, чем он, а это о чем-то говорит, поскольку он далеко не хороший (президент – ред.)", — сказал Трамп.Трамп также дал оценку ситуации с покушением на него во время июльского митинга в штате Пенсильвания. По мнению бывшего хозяина Белого дома, Секретная служба США сработала "профессионально", однако ситуация в целом произвела на него "сюрреалистичное впечатление". "Произошло что-то сюрреалистичное, что-то, чего я прежде никогда не испытывал. Мне сразу стало понятно, что это была пуля, и что удар был очень сильным. Знаете ли, я верующий, но после тех событий я уверовал еще сильнее", — поделился экс-президент США.Покушение на Трампа произошло в Пенсильвании 13 июля. Экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Как сообщала газета New York Post, он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять нынешний президент США Джо Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом в среде демократов стали всё громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. Он 21 июля принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение на высший государственный пост США вице-президента Камалы Харрис.

https://ria.ru/20240812/foto-1965680650.html

https://ria.ru/20240809/tramp-1965120023.html

https://ria.ru/20240812/intervyu-1965810910.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024