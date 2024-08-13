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В Минобороны рассказали, как изменилась ТОС-2 "Тосочка" с начала СВО - РИА Новости, 13.08.2024
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Новое оружие России
 
15:11 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/tosochka-1965947214.html
В Минобороны рассказали, как изменилась ТОС-2 "Тосочка" с начала СВО
В Минобороны рассказали, как изменилась ТОС-2 "Тосочка" с начала СВО - РИА Новости, 13.08.2024
В Минобороны рассказали, как изменилась ТОС-2 "Тосочка" с начала СВО
Дальнобойность тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" возросла за время специальной военной операции, сообщил начальник войск радиационной, химической и... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:11
2024-08-13T15:11
новое оружие россии
безопасность
россия
игорь кириллов
войска рхбз
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
тос-2
форум "армия — 2024"
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Дальнобойность тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" возросла за время специальной военной операции, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов на форуме "Армия-2024". "На форуме у нас несколько направлений. Первое - это показ техники, которая считается перспективной. В частности, ТОС-2 "Тосочка", все про нее сегодня слышат. Она представляет собой уже даже не тот вариант, который начинал принимать участие в специальной военной операции, она уже прошла период детства, большую часть недостатков мы устранили, [теперь она] стреляет дальше", - сказал он. По его словам, также на форуме представлены комплекс машин радиационной, химической и биологической разведки, лабораторная аппаратура, приборы биологической разведки, которые используются совместно с ФМБА. Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отмечали высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 км. Форум "Армия" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
https://ria.ru/20240813/forum-1965770610.html
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безопасность, россия, игорь кириллов, войска рхбз, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), тос-2, форум "армия — 2024"
Новое оружие России, Безопасность, Россия, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), ТОС-2, Форум "Армия — 2024"
В Минобороны рассказали, как изменилась ТОС-2 "Тосочка" с начала СВО

Начальник РХБЗ Кириллов: дальнобойность ТОС-2 "Тосочка" возросла за время СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка"
Тяжелая огнеметная система ТОС -2 Тосочка - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Тяжелая огнеметная система ТОС -2 "Тосочка". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Дальнобойность тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" возросла за время специальной военной операции, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов на форуме "Армия-2024".
«
"На форуме у нас несколько направлений. Первое - это показ техники, которая считается перспективной. В частности, ТОС-2 "Тосочка", все про нее сегодня слышат. Она представляет собой уже даже не тот вариант, который начинал принимать участие в специальной военной операции, она уже прошла период детства, большую часть недостатков мы устранили, [теперь она] стреляет дальше", - сказал он.
По его словам, также на форуме представлены комплекс машин радиационной, химической и биологической разведки, лабораторная аппаратура, приборы биологической разведки, которые используются совместно с ФМБА.
Новейшая ТОС-2 "Тосочка" предназначена для зачистки зданий, бункеров и полевых укреплений, а также уничтожения легкобронированных машин и транспортных средств противника. Для стрельбы применяются неуправляемые реактивные снаряды в термобарическом и зажигательном снаряжении. Состоит на вооружении войск РХБЗ. Реализована на колесном шасси автомобиля Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны РФ отмечали высокую огневую мощь боевой машины ТОС-2 и ее маневренность, высокую мобильность за счет колесного шасси и дальность стрельбы до 20 км.
Форум "Армия" проходит с 12 по 14 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
Посетители у вертолета Ка-52 на Х международном военно-техническом форуме Армия-2024 в конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
"Необычный подход". Что изменится в российской армии
Вчера, 08:00
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияИгорь КирилловВойска РХБЗФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)ТОС-2Форум "Армия — 2024"
 
 
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