https://ria.ru/20240813/tos-1965907964.html
Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек"
Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек" - РИА Новости, 13.08.2024
Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек"
Вооруженные силы РФ получат модернизированные машины для огнеметной системы "Солнцепек" и танки Т-90М с комплектом активной защиты. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:20
2024-08-13T13:20
2024-08-13T13:20
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ получат модернизированные машины для огнеметной системы "Солнцепек" и танки Т-90М с комплектом активной защиты. Соответствующие госконтракты на поставку модернизированной боевой машины БМ-2 модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А на базовом шасси Т-80 с разработкой конструкторской документации, танков Т-90М с комплектом активной защиты Т09-А6-1 вручил на полях форума "Армия-2024" начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев заместителю гендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову. Кроме того, нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина изготовит и поставит Минобороны подвижные радиолокационные станции обнаружения и целеуказания 1РЛ131Р (П-18Р).
https://ria.ru/20240812/lantset-1965747137.html
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безопасность, россия, тос-1а "солнцепек", форум "армия — 2024"
Безопасность, Россия, ТОС-1А "Солнцепек", Форум "Армия — 2024"
Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек"
ВС России получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек" и танки Т-90М
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ получат модернизированные машины для огнеметной системы "Солнцепек" и танки Т-90М с комплектом активной защиты.
Соответствующие госконтракты на поставку модернизированной боевой машины БМ-2 модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А на базовом шасси Т-80 с разработкой конструкторской документации, танков Т-90М с комплектом активной защиты Т09-А6-1 вручил на полях форума "Армия-2024" начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев заместителю гендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову.
Кроме того, нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина изготовит и поставит Минобороны подвижные радиолокационные станции обнаружения и целеуказания 1РЛ131Р (П-18Р).