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Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек" - РИА Новости, 13.08.2024
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13:20 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/tos-1965907964.html
Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек"
Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек" - РИА Новости, 13.08.2024
Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек"
Вооруженные силы РФ получат модернизированные машины для огнеметной системы "Солнцепек" и танки Т-90М с комплектом активной защиты. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T13:20
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ получат модернизированные машины для огнеметной системы "Солнцепек" и танки Т-90М с комплектом активной защиты. Соответствующие госконтракты на поставку модернизированной боевой машины БМ-2 модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А на базовом шасси Т-80 с разработкой конструкторской документации, танков Т-90М с комплектом активной защиты Т09-А6-1 вручил на полях форума "Армия-2024" начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев заместителю гендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову. Кроме того, нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина изготовит и поставит Минобороны подвижные радиолокационные станции обнаружения и целеуказания 1РЛ131Р (П-18Р).
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безопасность, россия, тос-1а "солнцепек", форум "армия — 2024"
Безопасность, Россия, ТОС-1А "Солнцепек", Форум "Армия — 2024"
Вооруженные силы получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек"

ВС России получат модернизированные машины для ТОС "Солнцепек" и танки Т-90М

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ получат модернизированные машины для огнеметной системы "Солнцепек" и танки Т-90М с комплектом активной защиты.
Соответствующие госконтракты на поставку модернизированной боевой машины БМ-2 модернизированной тяжелой огнеметной системы ТОС-1А на базовом шасси Т-80 с разработкой конструкторской документации, танков Т-90М с комплектом активной защиты Т09-А6-1 вручил на полях форума "Армия-2024" начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев заместителю гендиректора "Уралвагонзавода" Дмитрию Семизорову.
Кроме того, нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина изготовит и поставит Минобороны подвижные радиолокационные станции обнаружения и целеуказания 1РЛ131Р (П-18Р).
Уничтожение украинской РЛС Ланцетом в Курской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
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12 августа, 16:00
 
БезопасностьРоссияТОС-1А "Солнцепек"Форум "Армия — 2024"
 
 
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