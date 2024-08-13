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Россия сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 24 процента - РИА Новости, 13.08.2024
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03:21 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/torgovlya-1965830468.html
Россия сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 24 процента
Россия сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 24 процента - РИА Новости, 13.08.2024
Россия сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 24 процента
Поставки рыбы и морепродуктов из России в Южную Корею в первом полугодии этого года сократились почти на четверть - до 136,7 тысячи тонн, при этом Сеул не смог... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T03:21
2024-08-13T03:21
россия
южная корея
норвегия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Поставки рыбы и морепродуктов из России в Южную Корею в первом полугодии этого года сократились почти на четверть - до 136,7 тысячи тонн, при этом Сеул не смог компенсировать выпавшие поставки из РФ и ряда стран за счет наращивания импорта из других, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы. Так, по итогам первого полугодия 2024 года объемы импорта Южной Кореей рыбы и морепродуктов из России составили 136,7 тысячи тонн на 426,3 миллиона долларов. Это на 24,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Импорт за июнь 2024 года составил 13,4 тысячи тонн, а за 2023 год - 312,9 тысячи тонн. При этом общий объем импорта корейцами морепродуктов за полугодие сократился на 7,8% - до 581 тысячи тонн. Сокращение импорта было с Россией, Перу, Норвегией, Пакистаном, США и рядом других стран, всего на 88,1 тысячи тонн. Эти выпавшие объемы не удалось покрыть с помощью наращивания импорта из, например, Китая, Нидерландов, Вьетнама, Чили и Великобритании и других стран на 39,2 тысячи тонн. Несмотря на это, Россия по итогам января-июня 2024 года стала второй страной по поставкам рыбы в Южную Корею. Первое место занял Китай с объемом 168 тысяч тонн, третье - Вьетнам (57,6 тысячи тонн), четвертое - Норвегия (37,1 тысячи), а пятое - США (28,3 тысячи). Больше всего в первом полугодии корейцы покупали российскую замороженную рыбу - 110,7 тысячи тонн на 183,1 миллиона долларов. На втором место оказалось филе и другое мясо рыб - 12,9 тысячи тонн на 29,7 миллиона долларов, а на третьем ракообразные - 9,5 тысячи тонн на 178,1 миллиона долларов. Кроме того, Москва поставляла Сеулу сушеную, соленую и копченую рыбу (3,2 тысячи тонн или 32 миллиона долларов), моллюски (318,9 тонны или 1,4 миллиона долларов), свежую и охлажденную рыбу (62 тонны на 65 тысячи долларов). Также в небольших количествах корейцы импортировали муку из рыбы (6,4 тонны) и водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков (5,5 тонны).
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россия, южная корея, норвегия, в мире
Россия, Южная Корея, Норвегия, В мире
Россия сократила поставки рыбы и морепродуктов в Южную Корею на 24 процента

Поставки морепродуктов из России в Южную Корею сократились до 136,7 тысячи тонн

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПромышленная ловля трески
Промышленная ловля трески - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Промышленная ловля трески. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Поставки рыбы и морепродуктов из России в Южную Корею в первом полугодии этого года сократились почти на четверть - до 136,7 тысячи тонн, при этом Сеул не смог компенсировать выпавшие поставки из РФ и ряда стран за счет наращивания импорта из других, подсчитало РИА Новости, изучив данные корейской статслужбы.
Так, по итогам первого полугодия 2024 года объемы импорта Южной Кореей рыбы и морепродуктов из России составили 136,7 тысячи тонн на 426,3 миллиона долларов. Это на 24,4% меньше, чем за такой же период прошлого года. Импорт за июнь 2024 года составил 13,4 тысячи тонн, а за 2023 год - 312,9 тысячи тонн.
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При этом общий объем импорта корейцами морепродуктов за полугодие сократился на 7,8% - до 581 тысячи тонн. Сокращение импорта было с Россией, Перу, Норвегией, Пакистаном, США и рядом других стран, всего на 88,1 тысячи тонн. Эти выпавшие объемы не удалось покрыть с помощью наращивания импорта из, например, Китая, Нидерландов, Вьетнама, Чили и Великобритании и других стран на 39,2 тысячи тонн.
Несмотря на это, Россия по итогам января-июня 2024 года стала второй страной по поставкам рыбы в Южную Корею. Первое место занял Китай с объемом 168 тысяч тонн, третье - Вьетнам (57,6 тысячи тонн), четвертое - Норвегия (37,1 тысячи), а пятое - США (28,3 тысячи).
Больше всего в первом полугодии корейцы покупали российскую замороженную рыбу - 110,7 тысячи тонн на 183,1 миллиона долларов. На втором место оказалось филе и другое мясо рыб - 12,9 тысячи тонн на 29,7 миллиона долларов, а на третьем ракообразные - 9,5 тысячи тонн на 178,1 миллиона долларов.
Кроме того, Москва поставляла Сеулу сушеную, соленую и копченую рыбу (3,2 тысячи тонн или 32 миллиона долларов), моллюски (318,9 тонны или 1,4 миллиона долларов), свежую и охлажденную рыбу (62 тонны на 65 тысячи долларов). Также в небольших количествах корейцы импортировали муку из рыбы (6,4 тонны) и водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков (5,5 тонны).
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