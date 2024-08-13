https://ria.ru/20240813/tokio-1965926890.html

В Токио рис и вода исчезли с прилавков после предупреждения о землетрясении

В Токио рис и вода исчезли с прилавков после предупреждения о землетрясении - РИА Новости, 13.08.2024

В Токио рис и вода исчезли с прилавков после предупреждения о землетрясении

Рис и минеральная вода в бутылках постепенно исчезли с прилавков в Токио за пять дней после предупреждения о возросшем риске большого землетрясения в районе... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T14:09

2024-08-13T14:09

2024-08-13T17:26

в мире

япония

тихий океан

хонсю (остров)

фумио кисида

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ТОКИО, 13 авг — РИА Новости. Рис и минеральная вода в бутылках постепенно исчезли с прилавков в Токио за пять дней после предупреждения о возросшем риске большого землетрясения в районе разлома Нанкай на юго-востоке Японии, сообщает корреспондент РИА Новости. Полки, где обычно лежит рис различных сортов и видов обработки, оказались почти пустыми. Полностью исчезли самые распространенные сорта, остаются пакеты с необработанным коричневым рисом, который значительно дороже обычного. В разделе, где продают минеральную воду в коробках, необычно много свободного места и стоит только чай и напитки. Вместо коробок с водой висит объявление о том, что "из-за влияния информации в СМИ о землетрясении, в связи с нестабильностью в обеспечении (нужного. — Прим. ред.) количества товаров, некоторые из них закончились, а в каких-то случаях вводится лимит по количеству на их продажу". В то же время на видное место выставлены продукты, к которым обычно покупатели подходят нечасто: полуфабрикат риса, лапша быстрого приготовления, консервы. На полке с консервами по возникающим прорехам уже можно судить о наиболее популярных видах. Незаметно исчезли и некоторые наиболее популярные виды туалетной бумаги и салфеток. При этом в магазинах ничто даже отдаленно не напоминает панику или ажиотажные закупки. Покупатели спокойно кладут умеренное количество товаров в корзинки и тележки, нет очередей и в кассы. Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 8 августа недалеко от юго-восточного побережья острова Кюсю в море Хюга-Нада в Тихом океане. Спустя несколько часов экспертная группа Главного метеорологического агентства Японии заявила о повышении риска возникновения мощного землетрясения в разломе Нанкай, который проходит по дну Тихого океана от японской префектуры Сидзуока к островам Сикоку и Кюсю. После обнародованного предупреждения центральное правительство направило распоряжение администрациям 707 городов и населенных пунктов в 29 префектурах вновь проанализировать меры противодействия землетрясению в разломе Нанкай и информировать граждан. Премьер-министр Японии Фумио Кисида даже отменил запланированный визит в Казахстан, Узбекистан и Монголию, чтобы иметь возможность контролировать предпринимаемые меры. В то же время он заявил, что речи о необходимости эвакуироваться или о конкретных сроках землетрясения в районе разлома Нанкай не идет, и призвал к тому, чтобы в обычном режиме проверить свою готовность на случай стихийного бедствия. Последние несколько лет сейсмологи все чаще высказывают опасения относительного возможного скорого мегаземлетрясения в разломе Нанкай, мощные землетрясения в котором отмечаются раз в примерно 100-150 лет. Последнее крупное землетрясение магнитудой 8,1 произошло 21 декабря 1946 года, толчки от него ощущались на обширной территории Японии от северных регионов острова Хонсю до острова Кюсю. При землетрясении, эпицентр которого находился к югу от префектуры Вакаяма, по различным оценкам, погибли не менее 1300 человек, пострадали около 2,6 тысячи, а еще 113 человек пропали без вести. Полностью или частично были разрушены около 36 тысяч домов. Мощное землетрясение также вызвало цунами высотой до шести метров, которое уничтожило еще почти 1,5 тысячи домов. В своем последнем прогнозе от января этого года правительственная комиссия заявила, что вероятность мощного землетрясения магнитудой от 8.0 до 9.0 в данном регионе в течение 30 лет составляет 70-80 процентов, и почти 90 процентов, что оно произойдет в последующие 40 лет. Наиболее сильные толчки, как ожидается, будут ощущаться вдоль южного побережья центральной части острова Хонсю, а также на острове Сикоку и восточном побережье острова Кюсю. Мегаземлетрясение также может привести к цунами, высота которого в ряде регионов может превысить 20 метров. Число жертв при худшем сценарии может составить более 320 тысяч, а количество пострадавших — превысить 620 тысяч. Еще примерно 9,5 миллиона человек будут вынуждены эвакуироваться.

https://ria.ru/20240321/zemletryasenie-1934588374.html

https://ria.ru/20240109/zemletryasenie-1920217128.html

https://ria.ru/20240206/yaponiya-1925598335.html

япония

тихий океан

хонсю (остров)

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в мире, япония, тихий океан, хонсю (остров), фумио кисида