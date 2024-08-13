https://ria.ru/20240813/terrorizm-1965884630.html

В России в 2024 году пресекли деятельность 45 террористических ячеек

В России в 2024 году пресекли деятельность 45 террористических ячеек - РИА Новости, 13.08.2024

В России в 2024 году пресекли деятельность 45 террористических ячеек

В России в 2024 году пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности, говорится в... РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T11:43

2024-08-13T11:43

2024-08-13T11:46

россия

москва

северный кавказ

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В России в 2024 году пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета. Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции". "За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1050 лиц", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что в настоящее время сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооружённых нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии". "Скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность сорока пяти законспирированных ячеек МТО", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240812/dagestan-1965780927.html

https://ria.ru/20240213/verbovka-1927029204.html

россия

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россия, москва, северный кавказ, национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)