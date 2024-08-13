В России в 2024 году пресекли деятельность 45 террористических ячеек
В России в 2024 году задержали более 1050 лиц, причастных к терроризму
© Фото : Национальный антитеррористический комитетСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции в Ингушетии. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. В России в 2024 году пресечена деятельность 45 террористических ячеек, задержаны более 1050 лиц, причастных к террористической деятельности, говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.
Во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов РФ "к отражению террористических посягательств, а также приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения специальной военной операции".
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"За подготовку и совершение террористических преступлений, оправдание и пропаганду терроризма, финансирование террористов и оказание им пособнической помощи задержано более 1050 лиц", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооружённых нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии".
"Скоординированными действиями силовых структур в текущем году пресечена деятельность сорока пяти законспирированных ячеек МТО", - добавляется в сообщении.