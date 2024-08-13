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В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке - РИА Новости, 13.08.2024
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15:31 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/telo-1965953411.html
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке - РИА Новости, 13.08.2024
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке
Обнаружено тело третьего ребенка, утонувшего в реке Лена на рыболовецком участке в Булунском районе Якутии, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:31
2024-08-13T15:31
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Обнаружено тело третьего ребенка, утонувшего в реке Лена на рыболовецком участке в Булунском районе Якутии, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. Трое детей 13 и 16 лет ранее пропали на рыболовном участке в Булунском районе Якутии, их вещи обнаружили у реки. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Тела двух детей обнаружили в понедельник. "По сообщению местной администрации, сегодня в районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай было найдено тело третьего ребенка. Его обнаружили неподалеку от места происшествия. Тела детей будут перевезены в Тикси", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что на место происшествия для оказания всей необходимой помощи родным детей отправились психолог и начальник отдела профилактики службы спасения Якутии.
https://ria.ru/20240811/tela-1965511281.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке

В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в Лене на рыболовецком участке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Обнаружено тело третьего ребенка, утонувшего в реке Лена на рыболовецком участке в Булунском районе Якутии, сообщила пресс-служба региональной службы спасения.
Трое детей 13 и 16 лет ранее пропали на рыболовном участке в Булунском районе Якутии, их вещи обнаружили у реки. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Тела двух детей обнаружили в понедельник.
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"По сообщению местной администрации, сегодня в районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай было найдено тело третьего ребенка. Его обнаружили неподалеку от места происшествия. Тела детей будут перевезены в Тикси", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что на место происшествия для оказания всей необходимой помощи родным детей отправились психолог и начальник отдела профилактики службы спасения Якутии.
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