https://ria.ru/20240813/telo-1965953411.html
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке - РИА Новости, 13.08.2024
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке
Обнаружено тело третьего ребенка, утонувшего в реке Лена на рыболовецком участке в Булунском районе Якутии, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T15:31
2024-08-13T15:31
2024-08-13T15:31
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Обнаружено тело третьего ребенка, утонувшего в реке Лена на рыболовецком участке в Булунском районе Якутии, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. Трое детей 13 и 16 лет ранее пропали на рыболовном участке в Булунском районе Якутии, их вещи обнаружили у реки. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Тела двух детей обнаружили в понедельник. "По сообщению местной администрации, сегодня в районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай было найдено тело третьего ребенка. Его обнаружили неподалеку от места происшествия. Тела детей будут перевезены в Тикси", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что на место происшествия для оказания всей необходимой помощи родным детей отправились психолог и начальник отдела профилактики службы спасения Якутии.
https://ria.ru/20240811/tela-1965511281.html
https://ria.ru/20240807/telo-1964739869.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке
В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в Лене на рыболовецком участке