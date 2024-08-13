https://ria.ru/20240813/telo-1965953411.html

В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке

В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке - РИА Новости, 13.08.2024

В Якутии нашли тело третьего ребенка, утонувшего в реке

Обнаружено тело третьего ребенка, утонувшего в реке Лена на рыболовецком участке в Булунском районе Якутии, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. РИА Новости, 13.08.2024

2024-08-13T15:31

2024-08-13T15:31

2024-08-13T15:31

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЯКУТСК, 13 авг - РИА Новости. Обнаружено тело третьего ребенка, утонувшего в реке Лена на рыболовецком участке в Булунском районе Якутии, сообщила пресс-служба региональной службы спасения. Трое детей 13 и 16 лет ранее пропали на рыболовном участке в Булунском районе Якутии, их вещи обнаружили у реки. Следователи СК возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Тела двух детей обнаружили в понедельник. "По сообщению местной администрации, сегодня в районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай было найдено тело третьего ребенка. Его обнаружили неподалеку от места происшествия. Тела детей будут перевезены в Тикси", - рассказали в пресс-службе. Отмечается, что на место происшествия для оказания всей необходимой помощи родным детей отправились психолог и начальник отдела профилактики службы спасения Якутии.

https://ria.ru/20240811/tela-1965511281.html

https://ria.ru/20240807/telo-1964739869.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия