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Таубер после запрета на выезд заявила, что не собиралась покидать Молдавию - РИА Новости, 13.08.2024
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20:42 13.08.2024
https://ria.ru/20240813/tauber-1966032782.html
Таубер после запрета на выезд заявила, что не собиралась покидать Молдавию
Таубер после запрета на выезд заявила, что не собиралась покидать Молдавию - РИА Новости, 13.08.2024
Таубер после запрета на выезд заявила, что не собиралась покидать Молдавию
Один из лидеров блока "Победа" Марина Таубер, которой запретили выезжать из страны, заверила в своем Telegram-канале, что не собиралась покидать республику,... РИА Новости, 13.08.2024
2024-08-13T20:42
2024-08-13T20:42
в мире
молдавия
марина таубер
майя санду
илан шор
возрождение
россия
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КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Один из лидеров блока "Победа" Марина Таубер, которой запретили выезжать из страны, заверила в своем Telegram-канале, что не собиралась покидать республику, если не считать командировок и личных поездок. В понедельник депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер была внезапно вызвана в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. Заседание суда длилось несколько часов, и председательствующий судья Лилиана Кушка вынесла решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. Сама Таубер считает, что на судей было оказано давление со стороны президента Майи Санду. "Покидать родную Молдавию я никогда не планировала, кроме как в рабочие командировки или личные поездки. Часто летаю в Россию и никогда это не скрываю. Но власть не упускает возможности психологически давить на нас — на меня, на нашего лидера Илана Шора, моих коллег по политическому блоку "Победа". Поэтому нас преследуют, заводят фиктивные дела, учреждают ограничительные меры", - написала Таубер. По ее словам, представители суда, которые действуют по указанию властей, перешли все возможные грани и красные линии. Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика. Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240813/moldavija-1965897677.html
https://ria.ru/20240813/moldaviya-1965941843.html
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в мире, молдавия, марина таубер, майя санду, илан шор, возрождение, россия
В мире, Молдавия, Марина Таубер, Майя Санду, Илан Шор, Возрождение, Россия
Таубер после запрета на выезд заявила, что не собиралась покидать Молдавию

Лидер блока "Победа" Таубер заявила, что не собиралась покидать Молдавию

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
© Sputnik / Родион Прока
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Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Один из лидеров блока "Победа" Марина Таубер, которой запретили выезжать из страны, заверила в своем Telegram-канале, что не собиралась покидать республику, если не считать командировок и личных поездок.
В понедельник депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер была внезапно вызвана в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. Заседание суда длилось несколько часов, и председательствующий судья Лилиана Кушка вынесла решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. Сама Таубер считает, что на судей было оказано давление со стороны президента Майи Санду.
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"Покидать родную Молдавию я никогда не планировала, кроме как в рабочие командировки или личные поездки. Часто летаю в Россию и никогда это не скрываю. Но власть не упускает возможности психологически давить на нас — на меня, на нашего лидера Илана Шора, моих коллег по политическому блоку "Победа". Поэтому нас преследуют, заводят фиктивные дела, учреждают ограничительные меры", - написала Таубер.
По ее словам, представители суда, которые действуют по указанию властей, перешли все возможные грани и красные линии.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
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Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреМолдавияМарина ТауберМайя СандуИлан ШорВозрождениеРоссия
 
 
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