Таубер после запрета на выезд заявила, что не собиралась покидать Молдавию
Лидер блока "Победа" Таубер заявила, что не собиралась покидать Молдавию
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Марина Таубер. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 авг - РИА Новости. Один из лидеров блока "Победа" Марина Таубер, которой запретили выезжать из страны, заверила в своем Telegram-канале, что не собиралась покидать республику, если не считать командировок и личных поездок.
В понедельник депутат парламента от блока "Победа" Марина Таубер была внезапно вызвана в Буюканский суд Кишинева из-за экстренного запроса антикоррупционной прокуратуры о применении к ней меры пресечения в виде запрета на выезд из страны. Заседание суда длилось несколько часов, и председательствующий судья Лилиана Кушка вынесла решение, согласно которому Таубер запрещено покидать страну в течение 60 суток. Сама Таубер считает, что на судей было оказано давление со стороны президента Майи Санду.
"Покидать родную Молдавию я никогда не планировала, кроме как в рабочие командировки или личные поездки. Часто летаю в Россию и никогда это не скрываю. Но власть не упускает возможности психологически давить на нас — на меня, на нашего лидера Илана Шора, моих коллег по политическому блоку "Победа". Поэтому нас преследуют, заводят фиктивные дела, учреждают ограничительные меры", - написала Таубер.
По ее словам, представители суда, которые действуют по указанию властей, перешли все возможные грани и красные линии.
Власти обвиняют Таубер в незаконном финансировании партий, а также во "вмешательстве в осуществление правосудия" во время судебного заседания по делу лидера запрещенной в стране партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года. Таубер тогда участвовала в митинге в поддержку политика.
Конституционный суд Молдавии в июне 2023 года постановил признать неконституционной одну из оппозиционных партий "Шор" из-за проблем с финансированием. Согласно этому же решению, партия считается распущенной, представлявшие партию депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим политсилам.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.